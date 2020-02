KYO SOCIETY hadirkan hunian Jepang Modern di Surabaya

Tanrise Property (PT Tanrise Jaya Indonesia) selaku pengembang dari Kyo society, pada Kamis (20/02/2020) melangsungkan acara pembukaan marketing gallery dan show unit di Voza Premium Office Jl Hr Muhammad, Surabaya. Acara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian acara Kick Off yang telah dilaksanakan sebelumnya (14/02/2020) di lokasi proyek Jl. Raya Panjang Jiwo Surabaya sebagai tanda dimulainya aktifitas pembangunan serta pemasaran tahap kedua apartemen Kyo Society.

Belinda Natalia selaku Direktur Utama Tanrise Property mengatakan, bahwa rangkaian acara ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Tanrise melalui Kyo Society kepada customer dan investor. Proyek Kyo dirancang dan dibangun untuk target market yang jelas yaitu profesional muda, investor dan mahasiswa dengan mengangkat konsep modern japan society yang dilengkapi dengan 45 fasilitas terbaik.

Kyo Society melalui tagline-nya 'I Like It Here' mengingatkan kita satu hal. Bahwa di mana kita tinggal dan bagaimana kita tinggal adalah hal yang penting diperhatikan di samping tetap menjaga kualitas bangunan tempat tinggal itu sendiri.

Berkaitan dengan pembangunan Kyo Society, Betlest Surenggono selaku Direktur Teknik Tanrise Property, menyampaikan bahwa Tanrise berkomitmen penuh terhadap jangka waktu dan kualitas pembangunan. Harapannya proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan lancar sehingga dapat melakukan serah terima kepada customer tepat waktu.

Joseph Lukito selaku Direktur Penjualan dan Pemasaran Tanrise Property, menjelaskan bahwa dalam masa seperti ini, diperlukan produk properti yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, bukan hanya bagus atau 'murah saja'. Namun harus tetap mempunyai nilai tambah bagi konsumen. Kyo Society hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut terutama bagi investor pemula yang menginginkan income tambahan dari propertinya.

Saat ini bermunculan properti yang ditawarkan sebagai bisnis kos. Namun harus diperjelas siapa pasar bisnis ini. Karena jika tidak sesuai pada akhirnya hanya akan menjadi beban.

Kyo Society sangat prospek sebagai bisnis kost karena sangat dekat dengan Universitas Surabaya (UBAYA) yang saat ini memiliki lebih dari 10.000 mahasiswa. Di samping itu, rumah sakit pendidikan Ubaya juga akan segera dibangun yang tentunya dapat menjadi tambahan prospect customer. Tidak hanya lingkungan pendidikan, tetapi Kyo Society juga berada di kawasan bisnis, industri, dan lainnya.

Kepercayaan bank pemberi kredit juga menanggapi positif rencana pembangunan Kyo Society. Hal ini dibuktikan dengan beberapa bank BUMN yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Tanrise untuk proyek Kyo Society dengan suku bunga dan cara bayar yang menarik.

Dalam pemasaran tahap kedua ini, Kyo menawarkan unit-unit investasi yang membantu masyarakat dalam mewujudkan keinginan memiliki hunian layak dan investasi yang menguntungkan di Surabaya Timur. Kyo Society juga menawarkan unit komersial berupa stan/kios untuk disewakan yang terbuka bagi bisnis food & beverage, laundry, minimarket, dan sebagainya dengan luasan yang bervariasi.

Pada kesempatan ini, Kyo Society juga meluncurkan 2 maskot yaitu Yoko dan Hana. Yoko memiliki arti anak kecil, menggambarkan laki-laki yang bersemangat, kreatif dan senang bergaul dan merupakan representasi dari fasilitas Yokoso Lobby. Sedangkan Hana mimiliki arti bunga, menggambarkan perempuan yang ceria dan berpikiran positif dan merupakan representasi dari fasilitas Hana Garden.

Mari kunjungi Show Unit Kyo dan dapatkan penawaran istimewa selama bulan Februari ini.

Kyo Society, I Like It Here !