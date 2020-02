One Hadirkan The Apprentice

ONE Championship (One) yang selama ini fokus mengelar kejuaraan tarung bebas (MMA) secara resmi meluncurkan "The Apprentice: One Championship Edition" di bawah lisensi dari MGM Television.

Edisi baru 'The Apprentice' ini, akan menampilkan 16 kontestan yang telah dipilih dari seluruh dunia dalam permainan kompetisi bisnis dan tantangan fisik yang telah disiapkan.

Sang pemenang selanjutnya akan menerima tawaran pekerjaan senilai US$250 ribu untuk bekerja selama satu tahun di bawah Chatri Sityodtong sebagai anak didiknya di One Championship Global Headquarters di Singapura.

Selain itu, 12 CEO top Asia (1 CEO per episode) akan dihadirkan sebagai juri tamu bersama Sityodtong. Kompetisi bisnis akan fokus pada berbagai masalah dan industri dunia nyata.

Sementara itu, tantangan fisik akan dianugerahkan oleh Juara Dunia dari One. Kontestan akan berusaha untuk mengalahkan mereka dalam prestasi kemampuan atletik dan daya tahan kardio.

'The Apprentice: One Championship Edition' akan diproduksi oleh tim produksi One, One Studios, dan akan berjalan pada platform streaming dan linier di seluruh wilayah Pan Asia pada paruh kedua 2020. Program ini dijadwalkan untuk distribusi di jaringan televisi utama dan saluran digital di seluruh dunia.

Chairman dan CEO One Chatri Sityodtong mengatakan The Apprentice: ONE Championship Edition' sebagai terobosan terbesar ke dalam genre seri non-skrip. (R-3)