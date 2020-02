Ejek Kemenangan Parasite, Donald Trump dapat Sindiran Pedas

Mengukir sejarah sebagai film non-bahasa Inggris pertama yang memenangkan preditkat Film Terbaik di Academy Awards 2020, Parasite justru mendapat cibiran dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump menyebut bahwa ajang Academy Awards tahun ini buruk karena memenangkan film asal Korea Selatan.

“Seberapa buruk Academy Awards tahun ini? Pemenangnya adalah film dari Korea Selatan, apa-apaan itu?” seru Trump saat berorasi di Colorado, AS, Kamis (20/2).

Ia juga menampakkan perasaan tak terimanya atas kemenangan film Parasite karena AS disebutnya memiliki masalah perdagangan dengan Korea Selatan. “Kami punya cukup banyak masalah perdagangan dan lainnya dengan Korea Selatan, mereka (Academy Awards) malah memberi (gelar) film terbaik tahun ini," ujar Trump.

Meskipun Parasite mengukir sejarah dan memborong banyak piala pada Academy Awards 2020, Trump mengaku tak terkesan pada film garapan Bong Joon-ho tersebut --yang belum ditontonnya.

Ia justru menyatakan lebih tertarik pada film-film produksi Amerika yang dibuat lebih dari 70 tahun yang lalu. Misalnya, Gone With the Wind (1939) yang justru telah lama dikritik karena menggambarkan hubungan budak berkulit hitam dan tuannya yang berkulit putih.

“Baguskah (Parasite)? Saya tidak tahu. Mari kita kembali ke 'Gone with the Wind', 'Sunset Boulevard,' begitu banyak film hebat," pungkasnya.

Seolah masih tak percaya atas dinobatkannya Parasite sebagai Film Terbaik di Academy Awards 2020, Trump mengatakan awalnya ia mengira Parasite hanyalah Film Asing Terbaik dan bukan Film Terbaik utama dari ajang bergengsi perfilman dunia tersebut.

"Saya pikir itu film asing terbaik. Tidak, itu (dinobatkan) yang terbaik. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya?" tanyanya heran.

Di AS, dan banyak negara lain, Parasite ditayangkan dengan menggunakan teks alihbahasa (subtitle). Ketika Parasite memenangkan Golden Globe untuk film berbahasa asing terbaik, sang sutradara, Bong Joon-ho, mengatakan: "Sekali Anda mengatasi penghalang subtitle setinggi satu inci, Anda akan diperkenalkan pada begitu banyak film yang lebih menakjubkan.

"Saya pikir kami hanya menggunakan satu bahasa: sinema," tambahnya.

Merespons ejekan Trump, distributor film Parasite di AS, Neon, pun angkat suara.

“Dapat dipahami, ia tidak bisa membaca," cuit perusahaan itu dalam akun Twitternya @neonrated, Jumat (21/2).

Selain menjadi film berbahasa asing pertama yang memenangkan kategori utama Film Terbaik di Academy Awards 2020, Parasite juga memenangkan penghargaan untuk kategori Film Internasional Terbaik dan Naskah Asli Terbaik. Film komedi satir yang mengkritik kapitalisme itu juga berhasil membawa pulang Piala Oscar bagi sutradaranya, Bong Joon-ho. (CNN/The Guardian/M-2)