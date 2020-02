Map of the Soul:7 Jadi Pembuktian BTS di Panggung Dunia

Grup K-pop BTS merilis album baru, "Map of the Soul: 7," pada Jumat malam (21/2).

Album ini terdiri dari 20 trek. Ini merupakan bagian kedua dari seri album "Map of the Soul," setelah "Map of the Soul: Persona," dirilis pada April tahun lalu.

Seperti pendahulunya, "7" merupakan perjalanan musik pencarian jiwa, terinspirasi dari konsep yang dikembangkan oleh psikiater Swiss Carl Jung, seperti Persona.

Lagu utama berjudul "ON." Lagu hip hop yang kuat dan menawan. Audio preview berdurasi 30 detik dirilis lebih awal, pada Jumat pagi (21/2) melalui platform TikTok. Perilisan audio preview ini pun mendapat antusiasme para Army, fan BTS. Dengan munculnya banyak video bertagar #onchallenge di TikTok. Lagu tunggal ini mengeksplorasi perjalanan BTS sebagai kelompok musik, selama tujuh tahun berkarier di industri.

"Ini seperti versi (rangkuman) seluruh identitas BTS," kata RM, anggota BTS pada acara Apple Music "New Music Daily with Zane Lowe" pada Jumat pagi (waktu Korea).

"Ini seperti deklarasi bahwa kami telah mengakui nasib kami. Kami memang memperluas jangkauan musik kami dan semuanya telah ditingkatkan (termasuk ukuran penonton) ... jadi semuanya menjadi lebih besar dan lebih bahagia," sambung RM, dikutip dari Korea Times.

BTS memprakarsai tiga lagu dari album: "Interlude: Shadow," "Outro: Ego" dan "Black Swan." Grup K-Pop ini tayang perdana di acara TV Amerika "The Late Late Show dengan James Corden" pada bulan lalu, setelah sebelumnya hadir di acara prestisius Grammy Awards 2020.

Di samping trek yang sudah ada sebelumnya dan lagu utama, album baru ini memiliki 15 nomor baru, seperti "Filter," "UGH !," "00:00 (Zero O'Clock)," "Inner Child," "Moon," "Louder than Bombs" dan "We are the Bulletproof: the Eternal."

"Filter" merupakan proyek solo Jimin yang menggali pertumbuhan Jimin dari trainee K-pop hingga dewasa. Di lagu solonya, "Inner Child," V berbicara tentang cobaan yang dihadapinya, sementara Jin mengungkapkan cintanya kepada penggemar BTS, Army, lewat "Moon." Troye Sivan pun turut membantu proses album ini, dengan memproduseri "Louder than Bombs."

BTS secara terpisah akan merilis versi digital khusus lagu tunggal "ON" yang berkolaborasi dengan penyanyi dan penulis lagu Australia, Sia, pada Jumat malam.

Album ini juga berisi lima lagu hit dari "Map of the Soul: Persona," termasuk "Boy With Luv," "Make It Right" dan "Dionysus."

Prapesan untuk album "Map of the Soul: 7" telah mencapai 4,02 juta kopi pada Senin, suatu rekor di Korea Selatan, dikutip dari Korea Times. (M-2)