Ada Aksi 212, Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute

SEHUBUNGAN adanya aksi 212 di sekitar area Monumen Nasional (Monas), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengalihkan sejumlah rute untuk optimalisasi layanan kepada pelanggan.

Adapun rute yang mengalami modifikasi, yaitu:

1. Layanan 1P Rute Bundaran Senayan-Senen

Untuk sementara tidak melewati pemberhentian Museum Nasional sampai Tugu Tani 1, namun untuk arah sebaliknya masih normal.

2. Layanan GR1 rute Harmoni-Bundaran Senayan

Bundaran Senayan arah Harmoni

Bunsen-Menara Thamrin-TL Bank Indonesia Belok Kiri-Via Jl.Kebon Sirih-TL Hotel Milenium Belok Kiri-Simpang Blok A belok Kanan via Jl.M.Fachrudin-Jati Baru Lurus-Jl.Cideng Barat-TL Tarakan Belok Kanan-TL Harmoni belok kanan-Harmoni

Bus stop yang tidak melayani:

1. Bank Indonesia

2. Sapta Pesona

3. Monas

4. RRI

Harmoni arah Bundaran Senayan

Harmoni-TL Lion Air Belok Kiri via Jl.Hasyim Ashari-TL Holland Bakery Belok Kiri via Jl.Cideng Timur-TL Tarakan Lurus-Kolong FO Jatibaru Belok Kiri Via Jl.Jati Baru Raya-TL Milenium Lurus Jl.Kebon Sirih-TL Bank Indonesia Belok Kanan-Bus Stop Wisma Mandiri-Bundaran Senayan.

Bus stop yang tidak melayani:

1. Monas-1

2. Monas-2

3. Monas-3

4. Balai Kota

5. Bank Indonesia

3. Koridor 1 Blok M – Kota

Arah Kota

Blok M - Sarinah - TL Sarinah keluar jalur - TL Bank Indonesia belok kiri - Jl.Kebon Sirih - Hotel Milenium belok kiri - Jl.Fachrudin - Jati Baru lurus - Jl.Cideng Barat - TL Tarakan belok kanan - Halte Petojo - TL Harmoni belok kiri - Harmoni – Kota

Arah Blok M

Kota - Harmoni - TL Harmoni belok kanan - Halte Petojo keluar jalur - TL Tarakan belok kiri - Jl.Cideng Timur - Jl.Jati Baru - Hotel Tugu Asri -TL Hotel Milenium lurus - Jl.Kebon Sirih - TL Bank Indonesia belok kanan - Halte Sarinah - Blok M

4. Koridor 2 Harmoni – Pulogadung

Harmoni arah Pulogadung

Lewat Jalur koridor 5 rute Ancol – Kampung Melayu (pelayanan via almabar) dari harmoni belok kiri halte pecenongan, halte Juanda lurus TL lampu merah Almabar tekuk kanan lurus halte budi utomo lanjut halte Senen - masuk lagi koridor 2 rute Harmoni – Pulogadung - Halte senen sampai ke halte Pulo gadung (Begitu juga arah sebaliknya/ Pulogadung) jalur normal.

Halte yang tidak melayani:

1. Monas

2. Balaikota

3. Gambir 2

4. Kwitang

5. Layanan 1A PIK – Balai Kota alami perpendekan rute hanya melayani sampai Halte Kota.

6. Rute DA4 MRT Dukuh Atas – Kota

- Untuk sementara tidak melewati pemberhentian Kementrian Pariwisata sampai pemberhentian Komplek Majapahit Permai.

- Untuk sementara tidak melewati Pemberhentian Monas 1 sampai Monas

7. Rute 9B Pinang Ranti - Kota

Untuk sementara tidak melewati Halte Monas dan Halte Bank Indonesia untuk kedua arahnya.

8. 5A Kampung Melayu - Grogol

Untuk sementara tidak melewati Halte Monas dan Halte Bank Indonesia untuk kedua arah.

