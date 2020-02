Setelah PAN, Adik Mentan Incar Rekomendasi NasDem

Adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Irman Yasin Limpo atau yang akrab disapa None, Kamis (20/2) malam, resmi menerima rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bisa maju di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 23 September 2020.



Akan tetapi, untuk mencukupi syarat untuk maju sebagai calon kepala daerah, dia harus meraih rekomendasi parpol lain.



Sebab, PAN hanya punya 5 kursi di parlemen, adapun syarat dukungan minimal untuk maju sebagai calon kepala daerah dari jalur parpol adalah 10 kursi.



Ia pun mengaku, awal Maret mengincar beberapa partai termasuk Partai NasDem yang telah memberikan rekomendasi berupa surat tugas kepada Wali Kota Danny Pomanto.



"Itu kan masih surat tugas tentu masih ada peluang. Mungkin di parameter itu saya enggak masuk, tapi kalau ditanya apa harapan, tentu saya masih berharap kira-kira karena di NasDem banyak orang-orang yang saya sayangi," ungkap dia.



Dia mengapresiasi rekomendasi yang sudah dia raih dari PAN. "Insyaallah dengan rekomendasi ini, kita akan pesta kemenangan, kita mencoba dari hal yang kecil. Ibarat mobil semua bisa melaju kencang dan siapapun bisa di depan. Semoga semangat ini sama seperti 2014, tidak ada tidur untuk meraih kemenangan," sambung None yang kalah menghadapi Danny Pomanto saat Pilwalkot Makassar 2014.



Ketua tim penjaringan DPW PAN Sulsel Jamaluddin Jafar mengakui kedekatan PAN dengan keluarga Yasin Limpo. "Secara histori, memang kita dekat dengan beliau, keluarganya, kita dekat dengan klan Yasin Limpo. Beliau juga sudah tidak diragukan lagi," tandas Jamaluddin Jafar.



Jamaluddin Jafar mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada None sebagai kandidat yang akan bertarung di Pilwalkot Makassar untuk mencari wakil.



"Kita tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Kita komunikasi dengan NasDem, PKS, dan beberapa partai lainnya," akunya.