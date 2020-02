Peduli Lingkungan, Jayaboard Kantongi Sertifikasi ISO 14001

DALAM menjalani proses produksi, PT Petrojaya Boral Plasterboardtak hanya fokus pada penggunaan teknologi canggih namun juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, memanfaatkan sumber daya secara efektif.

Perusahaan gipsum lokal itu pun meraih sertifikat ISO14001:2020 tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML), setelah melalui proses audit pengelolaan lingkungan.

Presiden Direktur PT Petrojaya Boral Plasterboard Andi Chandra, mengatakan, sebagai kebijakan strategis perusahaan, sertifikasi ISO 14001:2020 diharapkan memberikan dampak signifikan dalam mendukung kelestarian lingkungan.

“Tuntutan perusahaan suistanable tidak hanya masalah kinerja finansial tapi juga pengelolaan lingkungan. Bahkan pada beberapa aspek pengelolaan lingkungan menjadi faktor utama pertimbangan,” ujar Andi dalam keterangan tertulisnya.

Dalam audit sertifikasi itu, Sucofindo International Certification Services (SICS), penerbit, pemeriksa, pengawas sekaligus penguji sertifikasi ISO 14001;2020, telah memeriksa penggunaan bahan kimia di lingkungan produksi yang dimulai dari kedatangan bahan kimia dan penyimpanannya, penanganan dan pengelolaan limbahnya, juga memeriksa pengelolaan sampah di area pabrik Jayaboard.

Sistem manajemen Lingkungan yang diterapkan Jayaboard pun terbukti mampu meningkatkan kepuasan konsumen yang dibuktikan dengan raihan dua penghargaan untuk kategori The Best Gypsum Board dan The Best Ceiling Category di ajang Top Brand Award 2020.

Prestasi ini diraih setelah produsen papan gipsum merek Jayaboard tersebut memuncaki tiga parameter penilaian, yaitu merek papan gipsum pertama yang dikenal pelanggan (top of mind), banyak dibeli pelanggan (last used) dan mampu menciptakan loyalitas pelanggan sekaligus merekomendasikan (future intention).

Andi menjelaskan, prestasi itu merupakan kali kesepuluh secara berturut-turut yang diraih oleh Jayaboard.

“Sepuluh tahun berturut – turut tentu bukan hal yang mudah. Ini adalah bukti kerja keras yang telah dilakukan Jayaboard untuk memastikan bahwa kami selalu memberikan produk, sistem dan layanan terbaik kepada pelanggan,” pungkas Andi. (RO/OL-7)