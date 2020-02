Siswono Yudo Husodo Ajak Pancasila Diterapkan Di Kampus

PEMBINA Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila (UP) Siswono Yudo Husodo mengajak jajaran akademik UP menjalankan nilai nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari disertai contoh dan teladan.

"Saya harapkan kita semua mampu konsisten mengajarkan nilai nilai Pancasila. Membangun masyarakat berkehidupan Pancasila mesti dengan contoh dan teladan dengan berbuat baik pada sesama," ujar Siswono pada sambutan pelantikan Wakil Rektor UP dan sejumlah Dekan UP di kampus UP, Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut Siswono dengan contoh teladan yang baik dalam keseharian akan dapat meresap kepada peserta belajar atau mahasiswa di kampus.

Dia mengutip sebuah hadis "khoirunnas anfaahum linnas" yang artinya manusia terbaik adalah yang dapat memberi manfaat bagi sesama dan bagi yang lain..

"Jadi dengan ber-Pancasila yang disertai contoh teladan kehidupan yang baik akan lebih bermakna dari sekadar kata kata," tegasnya.

Siswono juga mengajak jajaran akademika UP mengadaptasi perkembangan kemajuan zaman yang berubah cepat dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa.

"Dunia sedang berubah cepat maka cara mendidik mahasiswa kita mesti sesuai pula dengan perubahan zaman baru ini, " tegasnya.

Ia.meminta diperbanyak dosen tamu yang ahli pada berbagai bidang memberi materi kuliah di UP. Selain itu, dosen UP pun diharapkan meningkatkan kompetensinya dengan mengambil jenjang S3 atau gelar doktor.

Dalam kesempatan sama Rektor UP Wahono Sumaryono memaparkan capaian singkat kinerja UP di bidang akademik dan non-akademik tahun 2019 sebagai milestone untuk acuan peningkatan kinerja pada 2020.

Dikatakan sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dengan sejumlah prestasi, antara lain di tingkat nasional, dari 2.141 perguruan tinggi

(PTN dan PTS) yang dievaluasi Kemenristekdikti, UP berada pada peringkat 45

Sedangkan di bidang riset atau penelitian UP berada pada Klaster Mandiri pada urutan 45 dari sebanyak 1.977 PTN dan PTS di tingkat nasional.

Sedangkan dalam Program Mahasiswa Magang Bersertifikat yang diselenggarakan Forum Human Capital Indonesia bekerjasama dengan 124 BUMN dan 300 PTN dan PTS, UP terpilih sebagai 10 PT terbaik, karena jumlah mahasiswa yang lolos seleksi dan magang meningkat dari waktu ke waktu.Pada awal 2020 sebanyak 116 mahasisw UP magang di 26 BUMN.

"Kinerja tersebut tentu berkat komitmen dan kerja keras seluruh Sivitas Akademika UP yang selalu berusaha agar UP makin unggul, " pungkas Wahono.(OL-7)