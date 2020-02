Astra Dukung Ekonomi Syariah Lewat Bank Wakaf Mikro

WAKIL Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah konsisten mengembangkan bank wakaf mikro di pesantren. Pasalnya, bank ini akan menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Kehadiran BWM sangat membantu pesantren dalam menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah. Tidak hanya di lingkungan pesantren, tapi juga untuk masyarakat di sekitarnya,” ujar Wapres, saat meresmikan BWM Ahmad Taqiuddin Mansur, di Pondok Pesantren Al Manshuriyyah Ta’limusshibiyan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (20/2).

Kehadiran BWM ini mendapat dukungan Astra dan Astra Financial. Acara peresmian itu juga dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Chief Executive Officer Asuransi Astra Rudy Chen, dan Chief of Astra Financial Adi Sepiarso.

Lebih jauh, Wapres menambahkan dana wakaf yang memiliki potensi sangat besar bisa untuk mengembangkan UMKM. “Dana sosial, wakaf dan zakat sangat penting dalam membangun ekonomi umat. Saat ini baru sekitar Rp 8 triliun atau 3,5% dari potensi sebesar Rp230 triliun per tahun yang bisa digarap.”

Sementara itu, Chief Executive Officer Asuransi Astra Rudy Chen mengaku sangat mendukung pendirian BWM ini karena sejalan dengan visi perusahaan yakni memberikan “peace of mind” kepada jutaan pelanggan.

“Pelanggan tidak hanya mereka yang menggunakan produk kami, tapi juga masyarakat di sekitar kami.”

Chief of Astra Financial Adi Sepiarso berharap dukungan perusahaan untuk BWM dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Lewat BWM, Astra dan Astra Financial akan terus bekerja sama dengan OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.”

Sampai akhir 2019, OJK mencatat telah berdiri sebanyak 56 BWM di seluruh Indonesia dengan penerima manfaat sebanyak 25.631 nasabah. “Dana pembiayaannya mencapai Rp33,92 miliar,” ungkap Wimboh Santoso.

Kamis (20/2), Wapres juga mengunjungi proyek wisata di pantai Kuta Mandalika. Kawasan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu dari lima destinasi wisata prioritas pengembangan Bali Baru.

Di Desa Gontoran Barat, Kota Mataram, Wapres juga melihat lokasi rekonstruksi bangunan pascagempa. Bersama sang istri, Wury Ma’ruf Amin, keduanya menyapa dan berdialog dengan para korban gempa yang rumahnya sudah diperbaiki. (YR/Ind/N-2)