Restorasi Film In The Mood For Love tampil Perdana di Cannes

In The Mood For Love merupakan karya masterpiece Wong Kar-wai. Dinominasikan untuk Palme d’Or pada 2000 lalu, dan aktornya Tony Leung mendapat penghargaan aktor terbaik dalam salah satu festival tertua di dunia itu.

Kini, 20 tahun setelah penayangan perdananya, In The Mood For Love telah direstorasi ke dalam versi 4K dan akan tayang dalam program Cannes Classics.

Proyek restorasi film ke versi 4K yang dibuat dari negatif aslinya dipimpin oleh Criterion dan L'Immagine Ritrovata, di bawah pengawasan Wong.

Setelah festival, film restorasi ini akan rilis ulang di beberapa bioskop pilihan, dimulai pada musim panas 2020, di Perancis dan wilayah internasional lainnya.

Distributor regional yang mendapat hak edar versi restorasi ini ialah Film Janus (AS, Inggris, Australia / Selandia Baru), Film Jokers (berada di wilayah yang menggunakan bahasa Perancis), Film Koch (untuk region berbahasa Jerman), Avalon DA (Spanyol), Leopando Filmes (Portugal), Inoekino ( CIS), Asmik Ace (Jepang), Catchplay (Taiwan) dan NK Contents (Korea Selatan).

In The Mood For Love merupakan bagian kedua dari tetralogi Days of Being Wild (1990), 2046 (2004), dan Blossom (2020). Film ini juga dinobatkan sebagai film terbaik abad ke-21 di urutan kedua oleh para kritikus dalam voting yang diselenggarakan BBC pada 2016.

Pada 1997, melalui Happy Face Wong mendapat penghargaan sutradara terbaik di Cannes. Namun, In The Mood for Love lah yang menjadikannya punya kedudukan di sinema dunia. Banyak kemudian sekolah film terinspirasi oleh gaya Wong. (M-4)