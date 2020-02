Film Mulan Dapat Rating 13 Tahun ke Atas

MULAN kemungkinan bukan untuk semua anak setelah menjadi film remake live-action pertama Disney yang menerima rating PG-13 atau khusus bagi anak di atas 13 tahun.

Dilansir Variety, Kamis (20/2), film yang diadaptasi dari kisah klasik Disney ini mendapat peringkat dari Motion Picture Association of America karena ada adegan kekerasan di dalamnya.

Kebanyakan film live-action yang digarap ulang oleh Disney mendapat rating G (semua umur) atau PG yang berarti dengan bimbingan orangtua.

Film Disney yang diberi peringkat PG-13 adalah Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales pada 2017.

Mulan bisa dibilang berbeda dengan film yang digarap ulang sebelumnya seperti Aladdin, The Lion King, Beauty and the Beas, dan Cinderella.

Cuplikan adegan film Mulan yang dirilis Disney tersebut tidak memasukkan musik dari filmnya terdahulu dan menghapus beberapa karakter yang ditampilkan pada versi asli tahun 1998, termasuk Mushu, teman naga Mulan yang disuarakan oleh Eddie Murphy.

Dua video cuplikan adegan yang dirilis secara resmi berkisah tentang seorang perempuan muda Tiongkok yang menggantikan sang ayah untuk berjuang membantu negaranya.

Cuplikan ini memperkuat gagasan bahwa Mulan mengambil pendekatan yang lebih matang dan menunjukkan saat Mulan beraksi di medan perang.

Mulan dibintangi oleh Liu Yifei. Selain itu, ada juga deretan aktor dan aktris Tiongkok yang namanya sudah tak asing lagi seperti Donnie Yen, Jet Li, Gong Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee, dan Chum Ehelepola.

Mulan disutradarai Niki Caro, dengan Chris Bender, Jason Reed, dan Jake Weiner sebagai produser. Barrie M Osborne, Bill Kong, dan Tim Coddington bertindak sebagai produser eksekutif. (OL-1)