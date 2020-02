City Menang di Laga Pertama Pascaskorsing UEFA

MANCHESTER City berhasil meraih poin penuh saat menghadapi West Ham United, Kamis (20/2) dini hari WIB. City membekap The Hammers 2-0 di Stadion Etihad.

Kemenangan atas the Hammers itu merupakan kemenangan pertama the Citizen usai diganjar larangan bermain selama dua tahun di kompetisi Eropa oleh UEFA karena melanggar aturan Financial Fair Play.

Tampil di depan pemdukung sendiri, City langsun tancap gas. Mereka membuka kemenangan saat pertandingan berjalan setengah jam.

Baca juga: Van Persie Minta MU Tak Gemar Berganti Pelatih

Rodgrigo membuka keunggulan City di menit ke-30. Sepak pojok Kevin de Bruyne diteruskan tandukannya ke tiang jauh.

West Ham sempat menguasai pertandingan di babak kedua. Namun ketatnya petahanan City membuat mereka kesulitan merangsek kotak penalti.

Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang West Ham justru kembali bobok. De Bruyne mencetak gol kedua City usai menerima umpan matang Bernardo Silva.

Kemenangan ini membuat City bertahan di posisi kedua klasemen Liga Primer Inggris. City meraih total 54 poin, tertinggal 22 poin dari pemuncak klasemen Liverpool. Sedangkan West Ham di posisi 18 dengan 24 poin. (OL-1)