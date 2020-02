Suzuki XL7 Siap Bersaing di Pasar LSUV

BERTEPATAN dengan momentum awal tahun, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengambil langkah berani. PT SIS menggebrak pasar otomotif Tanah Air dengan meluncurkan salah satu mobil unggulan mereka berwujud low sport utility vehicle (LSUV) yang sudah lama ditunggu pencinta otomotif, yakni Suzuki XL7.

Dalam peluncuran bertemakan The new extraordinary SUV di kawasan TMII, Jakarta, Sabtu (15/2), itu, hadir perwakilan dealer, pelanggan, serta komunitas mobil dan motor Suzuki.

"Tahun ini, bersamaan dengan 50 tahun usia Suzuki di Indonesia, kami ingin beri sesuatu istimewa bagi konsumen Indonesia, yaitu peluncuran global Suzuki XL7," ungkap President Director PT SIS Seiji Itayama.

Itayama yakin Suzuki XL7 menjadi sebuah SUV pilihan baru bagi pencinta mobil Suzuki di Indonesia. "Model ini jadi salah satu andalan ekspor ke 30 negara. Kehadirannya diharapkan bisa mengoptimalkan pasar mobil Suzuki di Indonesia," paparnya.

Suzuki XL7 hadir melalui desain yang menarik dengan konfigurasi tujuh tempat duduk penumpang dan sejumlah fitur terkini.

Untuk tampilan eksterior, misalnya, diperkuat muscular sweeping cross bar-front chrome grille design, bold LED headlamp with DRL, dan roof rail. XL7 juga dibekali mesin K15B berkapasitas 1.462 cc, menghasilkan daya sebesar 104,7 PS pada putaran 6.000 rpm serta torsi maksimal 138 Nm pada putaran 4.400 rpm.

SUV terbaru Suzuki memiliki dimensi 4.450 mm x 1.775 mm x 1.710 mm dan jarak sumbu roda sepanjang 2.740 mm, didukung ground clearance yang lumayan tinggi, yaitu 200 mm.

Untuk sisi interior, Suzuki XL7 memiliki kabin bernuansa warna hitam yang sporty, diimbuhi armrest pada baris pertama dan kedua. Terdapat audio system touch screen 8 inci, carbon fibered pattern dashboard, ventilated cup holder, dan tampilan multi information display (MID) modern. Selain itu juga terdapat keyless push start stop button, AC digital auto climate with heater, dan power outlet hingga baris ketiga.

Untuk menambah faktor keamanan, Suzuki XL7 dilengkapi fitur ABS dan ABD, dual SRS airbag, isofix, hill hold control (HHC), electronic stability programme (ESP), sensor parkir, kamera belakang, dan kunci immobilizer.

Platform heartect

Model ini juga berbasis platform Heartect, yang membuat kendaraan jauh lebih ringan, tapi tetap kukuh. "Jadi memang memakai platform Heartect. Selain Ertiga dan XL7, Baleno dan Ignis sudah menggunakannya meskipun segmennya berbeda," tambah 4W Marketing Director PT SIS Dony Saputra.

Untuk menambah kenyamanan berkendara, XL7 pun hadir dengan ragam fitur kekinian seperti smart e-mirror, yakni spion tengah yang berfungsi merekam kejadian pada sisi depan dan sisi belakang mobil secara langsung.

Dony mengatakan untuk pasar Indonesia, XL7 diposisikan bersaing dengan produk LSUV yang sudah ada sebelumya, antara lain Toyota Rush, Daihatsu Terios, dan Honda BR-V. XL7 juga bisa bertarung dengan produk low MPV yang dimodifikasi seperti low SUV, Mitsubishi Xpander Cross.

Untuk varian LSUV XL7, diberi nama unik, Alpha, Beta, dan Zeta. XL7 tersedia dalam pilihan transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 4-percepatan serta 6 pilihan warna, yaitu rising orange plus hitam, brave khaki plus hitam, prime cool black, pearl snow white, pearl burgundy red, dan metallic magma grey.

Mengenai harga, PT SIS mematok harga on the road (OTR) Jakarta, yakni XL7 Zeta M/T Rp230 juta, Zeta A/T Rp240,5 juta, XL7 Beta M/T Rp246,5 juta, Beta A/T Rp257 juta, Alpha M/T Rp256,5 juta, dan Alpha A/T Rp267 juta. (S-3)