Benarkah Gedung Tempat Isolasi Warga Tiongkok Dibakar?

Sebuah unggahan video yang memperlihatkan gedung bertingkat "dilahap" api tersebar di media sosial Facebook pada 15 Februari 2020. Video berdurasi 20 detik itu dibagikan ulang sebanyak 56 kali hingga Selasa (18/2) malam. Video tersebut telah direspons oleh 89 pengguna Facebook.

Pada kolom lini masa, sang pemilik akun Facebook menambahkan narasi yang menyatakan gedung terbakar di video itu merupakan Hotel Gutian Street yang berlokasi di Wuhan, Tiongkok. Hotel 30 lantai tersebut diklaim sebagai tempat isolasi warga Tiongkok dari virus corona.

Penghuni gedung itu diduga sudah tertular virus Covid-2019, sehingga gedung itu akhirnya sengaja dibakar.

Dalam unggahan itu, pemilik akun menyebutkan bahwa rumah sakit di Tiongkok sudah tidak mampu menampung korban, sehingga pemerintah Wuhan dikabarkan mengurung para penghuni gedung.

Namun, benarkah gedung itu merupakan Hotel Gutian Street dan sengaja dibakar seperti yang diklaim pengguna Facebook itu?

Penjelasan:

Penelusuran ANTARA menemukan video tersebut pernah dimuat di situs Reddit.com. Situs ini merupakan situs komunitas. Para penggunanya dapat mengunggah video dan tulisan mereka di Reddit.com.

Dalam keterangan unggahannya, pemilik video di Reddit.com memaparkan gedung tingkat yang terbakar itu merupakan bangunan yang berada di kawasan The California Garden, di Chongqing, Tiongkok.

Media China CGTN.com, dalam berita berjudul "Fire put out at high-rise resdential building in SW China" yang dipublikasikan pada 2 Januari 2020, juga memuat gambar gedung terbakar sebagaimana video unggahan pengguna Facebook.

Dalam berita itu disebutkan, kebakaran pada 1 Januari 2020 tersebut menyebabkan lebih dari 260 orang dievakuasi. Selain itu, gedung yang "dilahap si jago merah" itu, merupakan bangunan tempat tinggal yang terdiri dari 30 lantai dan berlokasi di Distrik Yubei, Chongqing.

Sementara itu, data yang didapat dari id.cutway.net, menunjukkan jarak antara Wuhan dengan Chongqing 886 kilometer yang dapat ditempuh selama 10 jam dan 23 menit.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa gedung terbakar itu bukanlah Hotel Gutian Street yang berlokasi di Wuhan, Tiongkok. Kini video yang diunggah pemilik akun Facebook itu telah ditambahkan keterangan bahwa video tersebut salah atau narasi yang menyesatkan. (OL-14)