Ten 2 Five Manfaatkan Media Sosial

VOKALIS grup band Ten 2 Five, Imela Soetman, mengaku kesulitan mengenalkan kembali band-nya kepada publik setelah memilih vakum selama 6 tahun. Mereka kewalahan. "Pasti susah, ya. Tidak bisa dimungkiri," kata Imel saat ditemui di kantor Falcon, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Menurutnya, kesulitan tersebut makin terasa lantaran Ten 2 Five kurang produktif dalam berkarya belakangan ini. Agar tetap dikenal publik, kata Imel, pihaknya saat ini hanya mengandalkan relasi baik dengan awak media serta fan setia Ten 2 Five. Media sosial juga dimanfaatkan betul buat meningkatkan eksistensi Ten 2 Five di mata publik.

"Intinya, yang cuma bisa kita andalkan di awal adalah fan dan pers yang bisa membantu bahwa, hei kita balik lagi di tahun 2018 dengan format baru, dengan personel baru. Akhirnya kita photoshoot, sebar press rilis. Barulah media nengok dan menginformasilan bahwa kita balik lagi," tandas dia.

Usaha yang dilakukan tampaknya terbayar juga. Ten 2 Five kembali dipercaya tampil dalam konser Teman Tapi Menikah 2 yang diselenggarakan rumah produksi Falcon. Konser tersebut akan disiarkan langsung di akun Youtube Falcon Musik Indonesia pada Sabtu, 22 Februari 2020. (Medcom.id/H-3)