476 Pertashop Pertamina Siap Salurkan BBM dan LPG

SEBANYAK 475 Pertashop atau mini outlet penyalur Pertamina berskala kecil siap produksi untuk melayani kebutuhan BBM dan LPG di seluruh pedesaan di Indonesia.

Menurut Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, pengembangan bisnis Pertashop untuk mendukung program Pertamina One Village One Outlet (OVOO) dalam rangka memastikan pelayanan Pertamina hingga ke pelosok desa.

''Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil untuk melayani kebutuhan konsumen BBM dan LPG yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain,'' kata Nicke seusai penandatanganan kerjasama dengan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian di Semarang, Selasa (18/2).

Nicke menjelaskan, kerjasama ini merupakan kemitraan strategis antara Pertamina dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mewujudkan keadilan energi, dimana Pertamina akan memastikan 7.196 Kecamatan di seluruh Indonesia, minimal terdapat satu outlet pelayanan Pertamina.

Sementara itu Vice President Stakeholder Relations PT Pertamina (Persero), Brahmantya Satyamurti Poerwadi, menambahkan, saat ini

Pertashop yang sudah diproduksi dan siap didistribusikan. Mini Outlet tersebut menggunakan komponen dan diproduksi di dalam negeri.

''Saat ini, Pertashop dibangun dengan tiga kategori kapasitas penyaluran yaitu antara 400 liter per hari (Gold), 1.000 liter per

hari (Platinum) dan 3.000 liter per hari (Diamond),'' kata Brahmantya.

Sedang untuk memperluas pembangunan Pertashop, lanjutnya, Pertamina akan mengembangkan dua skema kerjasama yakni skema investasi oleh Pertamina dan skema investasi oleh lembaga di desa.

''Kehadiran Pertashop merupakan alternatif Pemerintah dan Pertamina untuk memperluas layanan penyaluran BBM dan LPG dengan bekerjasama berbagai pihak dan tetap mempertimbangkan aspek komersial lokasi yang diajukan. Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh pihak yang telah mendukung layanan BBM dan LPG melalui Pertashop ini,'' ujar Brahmantya.(OL-2)