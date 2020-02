Ibunda Ashraf Sinclair Bertolak ke Jakarta

IBU Ashraf Sinclair, Khadijah Abdul Rahman, tengah dalam perjalanan menuju Jakarta. Kabar ini dikonfirmasi The Star Malaysia melalui pesan elektronik kepada Khadijah, Selasa (18/2) pagi.

"Anak saya Ashraf telah berpulang ke Rahmatullah. Dalam perjalanan ke Jakarta sekarang," ungkap Khadijah.

Tidak hanya keluarga dan para selebritas, kalangan musisi dan sineas turut berduka atas kepergian Ashraf Sinclair, suami Bunga Citra Lestari. Penyanyi Agnez Mo tidak menyangka kepergian Ashraf begitu cepat.

"Nge... (Unge, panggilan Bunga) omg nge.. I'm so sorry to hear that. Tadi denger kirain boong. Turut berduka ya Nge...," tulis Agnez Mo dalam unggahan terakhir BCL di Instagram, Selasa (18/2).

Mario Ginanjar dari Kahitna juga turut berduka cita.

"Unge, yang tabah ya. Gua dan segenap keluarga Kahitna mendoakan tempat yang terbaik buat Ash. Sending you our prayers," tulis Mario.

"Unge... ikut berduka yah," tulis Sandra Dewi.

"Dear Unge, my sincere condolences," tulis sutradara Ernest Prakasa.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un... Selamat jalan sahabat @ashrafsinclair Ungee @bclsinclair stay STRONG, Our PRAYERS with you and Noah and family, E," tulis Evan Sanders dalam unggahan foto bersama Ashraf Sinclair dan Rianty Catwright.

Ashraf Sinclair lahir di London dan dibesarkan di Malaysia. Kemunculan sebagai public figure kali pertama sebagai model iklan untuk Kasut Gombak pada tahun 90-an. Dia kemudian membintangi film Gol & Gincu (2005).

Ashraf Daniel Bin Mohamed Sinclair adalah suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari. Dia juga merupakan adik kandung model asal Malaysia Aishah Sinclair.

Pria kelahiran London ini sempat membintangi film komedi Saus Kacang (2008) yang juga mempertemukannya dengan Bunga Citra Lestari.

Dia lalu mempersunting BCL pada 8 November 2008 di Masjid Al Bina Senayan, Jakarta lalu melakukan resepsi di Malaysia.

Ashraf dan BCL dikaruniai seorang putra, Noah Aidan Sinclair pada 22 September 2010.

Ashraf Daniel Bin Mohamed Sinclair meninggal dunia dalam usia 40 tahun. (OL-1)