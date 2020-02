Adele: Kembali dengan Album Baru

SETELAH berhasil menurunkan berat badannya hingga 45 kilogram, penyanyi asal Inggris Adele Laurie Blue Adkins atau Adele, 31, makin sering terlihat di depan publik. Ia tak segan dan canggung berinteraksi dengan banyak orang.

Seperti yang tampak pada Sabtu (15/2) lalu, Adele tidak malu mengambil mikrofon saat dia menghadiri pesta pernikahan sahabatnya, Laura Dockrill yang berprofesi penulis, dengan mu­sikus Hugo White di Battersea, sebuah distrik di London, Inggris. Lagu Spice Up Your Life, yang dipopulerkan Spice Girls, serta lagu hitnya pada 2010, Rolling in the Deep, mengalun merdu dari mulutnya.

Persahabatan Adele dan Laura Dockrill sangat erat, bahkan Adele menjadi ibu baptis dari putra sahabatnya itu. Persahabatan mereka telah berlangsung lama dan melewati masa-masa sulit.

Dari jejak maya di akun Instagram resminya, Adele memberi dukungan morel pada Dockriil yang menderita psikosis pascapersalinan. “Ia adalah teman baik saya. Kami telah menjadi teman lebih dari hidup kami,” ucap Adele dalam keterangan foto di akun Instagram-nya.

Beberapa kali Adele berbagi mikrofon dengan Dockrill dan berjoget di atas panggung. Para undangan di acara itu sangat terhibur dengan penampilan Adele di pernikahan sahabatnya itu. Mereka merekam momen-momen bahagia itu dan membagikannya di media sosial.

Dengan kualitas suara diva, tak ayal penampilan Adele di acara pernikahan sahabatnya itu juga memuaskan dahaga para penggemarnya setelah konser terakhir Adele pada 2017.

Dengan mengenakan atasan berwarna putih dan rok motif bunga, Adele mengikat rambutnya, yang biasa dibiarkan tergerai. Penampilan Adele hari itu jauh berbeda. Tubuhnya kini lebih ram­ping setelah mengubah gaya hidupnya menjadi sehat dengan melakukan serangkaian diet ketat dan berolahraga rutin.

Salah satu musikus terkaya di Inggris itu tampak sangat menikmati momen tersebut dan para tamu pun terhibur dengan penampilan Adele. Hingga pada sebuah momen Adele memberikan pernyataan mengejutkan. “Terimalah albumku pada September ini,” ujarnya, yang langsung di­sambut teriakan para tamu, seperti dilansir dari Daily Mail dan People.

Hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak manajemen Adele terkait dengan kabar album terbarunya itu. Terakhir kali Adele mengeluarkan album 25 pada 2015.

Saat itu album 25 berhasil menguasai puncak tangga lagu di beberapa negara dan terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia. Berkat 25 pula Adele meraih penghargaan utama di Grammy Awards 2017, album of the year dan best pop vocal album.

Pilih berkeringat

Adele menghilang dari hadapan publik setelah bercerai dengan Simon Konecki pada 2019. Perwakilan resmi Adele saat itu meminta agar masyarakat memberi privasi kepada ibu satu anak itu untuk menata kembali hidupnya.

Adele membuktikannya dengan jelas lewat perubahan fisik dan mentalnya. “Aku dulu sering menangis, tapi sekarang aku berkeringat,” ucapnya di media sosialnya pada Oktober 2019.

Itulah kali pertama Adele memperlihatkan dirinya dengan wajah yang lebih tirus dan ceria. Rambut pirangnya kini dikuncir ke belakang.

Pantas saja jika seorang penggemar yang bertemu dengannya mengaku hampir tidak me­ngenalinya. “Dia kehilangan begitu banyak berat badan. Dia mengatakan kepada kami bahwa dia kehilangan sekitar 100 pon (sekitar 45 kg) dan itu adalah pengalaman positif yang gila,” katanya seperti dikutip dari People.

Sebuah sumber baru-baru ini mengatakan bahwa Adele fokus untuk tetap menjaga ke­sehatannya untuk dirinya dan putranya, Angelo. “Penurunan berat badannya terjadi karena dia mengurangi minum dan makan. Dia sekarang menyukai transformasi fisiknya,” tuturnya. (H-2)