Banjir Promo di Outback Steakhouse

SALAH satu restoran steik terbesar di dunia, Outback Steakhouse kini punya beberapa cabang di Jakarta, salah satunya di Ratu Plaza, Senayan, Jakarta.

Regional Marketing Head South East Asia Outback Steakhouse, Ditha Fitria, bahkan berani menjamin semua olahan yang ada di restorannya terbuat dari berbagai bahan pilihan dengan kualitas premium.

Menurut dia, semua olahan di resto ini benar-benar diracik dari nol, bahkan untuk saus pun dibuat juru masak yang sedia setiap saat untuk memacu dapur Outback Steakhouse. "Makanya, kita punya semboyan we made it from scratch," tutur perempuan itu kepada Media Indonesia, beberapa waktu lalu.

Ditha menjelaskan saat ini Outback Steakhouse juga tengah menawarkan berbagai promo. Harganya dimulai dari Rp159.900 hingga Rp179.900. Dari paket tersebut, pencinta kuliner sudah dapat mencicip berbagai olahan, baik yang berbahan dasar ikan, ayam, maupun daging sapi.

Perlu diketahui, Outback Steakhouse dewasa ini juga sudah memiliki empat restoran di Jakarta. Selain di Ratu Plaza, Senayan, ada juga di Pondok Indah Mall, Kuningan City, dan Pasar Raya, Kebayoran Baru.

Tiap restoran, kata Ditha, juga selalu punya penawaran menarik dimulai dari beli satu gratis satu (buy one get one) sekali dalam seminggu atau lebih tepatnya pada Senin. Selain itu, ada juga yang membuka promo serupa sejak Senin hingga Sabtu. (Gas/M-4)