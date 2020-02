Virzha Rilis Single Terbaru Manusia Hebat di Bahana On MRT Stage

Bahana FM menjadi pilihan pertama penyanyi kelahiran Aceh, Virzha, untuk merilis single terbarunya berjudul 'Manusia Hebat'.

Penyanyi yang terkenal lewat ajang pencarian bakat ini, secara eksklusif langsung menyanyikan lagu ini di depan Teman Bahana yang hadir di Terowongan Kendal Stasiun MRT Dukuh Atas Jakarta dalam event Bahana on MRT Stage pada 7 Februari 2020.

Virzha membuat lagu 'Manusia Hebat yang terinspirasi dari kisah nyata yang dialami oleh Ibunya. Respons postif dari Teman Bahana langsung menyambut, ketika Virzha selesai membawakan lagu ini.

"Seneng banget bisa main di Bahana on MRT Stage pertama kali sekaligus merilis single terbaru 'Manusia Hebat'. Pas tau lokasi mainnya di Terowongan Kendal juga makin senang karena enggak nyangka antusiasme pengguna MRT dan Teman Bahana juga luar biasa," ujar Virzha seusai manggung.

Selain menyanyikan single terbarunya, Virzha juga menyanyikan lagu andalan lainnya seperti Aku Lelakimu dan Tentang Rindu.

Sebagai radio pertama yang berkolaborasi dengan MRT Jakarta, Bahana FM akan terus memberikan hiburan untuk warga Jakarta lewat beragam acara musik dan meet & greet dengan musisi dan selebriti Tanah Air.

Selanjutnya, Bahana on MRT Stage akan kembali hadir pada Jumat, 21 Februari 2020, dengan menghadirkan bintang tamu Abdul and The Coffee Theory. (RO/OL-10)