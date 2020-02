Memoar 20 Tahun Lalu

KELOMPOK band Dewa 19 tampil memukau di hadapan ribuan penonton dalam konser bertajuk 20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 DEWA 19 featuring Once Mekel | Dul Jaelani di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/2) malam.

Baladewa, sebutan penggemar band Dewa 19, memadati lokasi konser tersebut sejak pukul 18.00 WIB. Mereka tak sabar menunggu penampilan salah satu band legendaris di Tanah Air itu.

Once Mekel, 49, yang berperan sebagai vokalis Dewa 19 mulai muncul di panggung pada sekitar pukul 20.40 WIB. Penyanyi yang bergabung dengan Dewa sejak 1999 itu langsung menggebrak penonton dengan dua tembang dalam album Cintailah Cinta, yaitu Arjuna dan Angin.

Dari anak muda hingga mereka yang melewati masa muda pada era 1990, langsung bernyanyi mengiringi musik yang dimainkan Dewa 19. Lelaki kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, itu pun menyapa para penonton dengan bahasa Sunda.

"Bandung apa kabar? Kumaha damang? Senang banget bisa ketemu kalian yang asyik dan keren-keren ini. Selamat datang di konser 20 Tahun Bintang Lima," sapa Once yang bergabung dengan Dewa 19 pada 1999, menggantikan Ari Lasso sebagai vokalis.

Setelah menyanyikan beberapa tembang, Once akhirnya memanggil rekannya yang lain. Rupanya sang pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani, 47.

Ia muncul ke panggung dengan menyanyikan lagu milik asal band Inggris, yaitu Queen dengan judul Now I'm Here. Seusai lagu Queen itu, Dhani dan Once sama-sama berduet menyanyikan lagu Dewa 19 yang berjudul Mati Aku Mati.

Ahmad Dhani mundur dan bermain piano disertai Once yang kembali menyihir penonton dengan tembang-tembang Dewa 19 yang lain, termasuk Roman Picisan yang ada di album Bintang Lima.

Pertaruhan

Setelah sukses menggebrak Bandung, grup musik Dewa bersama Once Mekel dan Dul Jaelani akan melanjutkan konser Bintang Lima di Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

Bintang Lima bukan album biasa karena menjadi pertaruhan masa depan grup Dewa 19 di belantika musik Indonesia setelah hengkangnya Ari Lasso. Pada 2000, Dewa 19 berganti nama menjadi Dewa dengan formasi baru, Ahmad Dhani (keyboard), Andra Junaidi (gitar), Once Mekel (vokalis), dan Tyo Nugros (drumer).

Bintang Lima merupakan album pertama mereka yang berisi beberapa lagu, di antaranya Roman Picisan, Risalah Hati, Separuh Nafas, Cemburu, Hidup Adalah Perjuangan, Lagu Cinta, Sayap-Sayap Patah, dan 1000 Bintang.

Sempat dilanda pesimistis, ternyata penjualan album ini meledak di pasaran, bahkan menjadi album tersukses sepanjang karier Dewa.

Dewa bahkan menyabet tiga penghargaan AMI Awards 2000, yaitu untuk penyanyi/grup terbaik, lagu terbaik (Roman Picisan), dan album terbaik.

Dari semua lagu di album Bintang Lima, Once punya satu lagu yang dianggapnya istimewa. "Ada sebuah lagu yang sangat berkesan, judulnya Risalah Hati," kata Once.

Di sela-sela lagu berjudul Separuh Nafas, Once mengenalkan kembali satu per satu personel Dewa, termasuk putra ketiga Ahmad Dhani, Dul Jaelani, yang turut tampil dalam formasi Dewa.

Once mengatakan Dul ialah penerus Dhani. "Ini, Dul Jaelani. Ahmad Dhani punya penerus musikus serius," ujar Once kepada penonton.

Sementara itu, saat mengenalkan Ahmad Dhani, ia memuji sosok yang cukup fenomenal di belantika musik Indonesia itu. "Penyanyi yang banyak melahirkan lagu fenomenal. Lagu yang ia buat hampir sama banyaknya dengan sensasi yang dibuatnya, Ahmad Dhani," kata Once. (Ant/H-2)