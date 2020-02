Klopp Sanjung Capaian Luar Biasa Liverpool

TROFI Liga Primer kini tinggal berjarak lima kemenangan lagi untuk Liverpool. Klub berjuluk the Reds itu kian tak terbendung setelah sukses membungkam Norwich City dengan skor tipis 1-0 pada lanjutan Liga Primer Inggris, kemarin WIB.

Sadio Mane menjadi bintang kemenangan Liverpool dengan mencetak gol pada menit ke-78. Ia menjadi penyelamat setelah masuk pada menit ke-60 dan memastikan tiga poin bagi the Reds.

Kemenangan itu juga meng­antarkan the Reds semakin dekat ke gelar juara. Mohammed Salah dan kawan-kawan hanya butuh lima kemenangan dari 12 laga sisa untuk menyegel gelar juara dan mengakhiri penantian selama 30 tahun.

Tim asuhan Juergen Klopp sementara unggul 25 poin atas Manchester City yang baru akan bermain melawan West Ham pada Rabu (19/2). Liverpool kini mengumpulkan 76 poin dari 26 laga, sekaligus mengamankan tiket tampil ke Liga Champions musim depan. Capaian itu merupakan rekor terbaik yang pernah diukir di lima liga top Eropa.

“Jarak poin ini sungguh gila. Saya juga tidak memahaminya. Saya tidak cukup cerdas. Saya belum pernah mengalami ini sebelumnya. Ini sangat luar biasa, tapi sangat sulit juga,” kata Klopp.

Selain itu, Liverpool kini telah meraih 17 kemenangan beruntun di Liga Primer. Mereka hanya terpaut satu kemenangan untuk menyamai rekor Manchester City. The Citizens--julukan City--mencatatkan 18 kemenangan beruntun pada Agustus hingga Desember 2017.

“Saya bisa mengatakan pemain sangat menikmati pertandingan ini. Jika ada satu tim yang akan mencetak gol, itulah kami. Kami juga meng-halau dengan baik serangan balik. Ini benar-benar tentang permainan yang luar biasa,” kata Klopp.

Di bagian lain, Klopp mengaku prihatin dengan hukuman larangan bermain di kompetisi Eropa dari Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) yang diterima Manchester City. Hukuman itu dinilainya berat untuk pemain dan manajer Manchester City, Pep Guardiola.

“Jujur, saya prihatin dengan Pep dan pemain karena tentu saja mereka tidak melakukan kesalahan,” kata Klopp yang menikmati persaingan dengan Pep.

Kasus pelanggaran aturan financial fair play (FFP) oleh City sejak 2012-2016 juga mengancam trofi juara musim 2014. Jika City mendapat pengurangan nilai, Liverpool yang berhak juara musim itu karena mereka menempati posisi kedua hanya kalah dua poin dari City.

Waspadai Ighalo

Di laga Liga Primer malam ini, duel klasik nan sengit berlangsung di Stamford Bridge, saat Chelsea menjamu Manchester United. Itu bentrok penentu bagi kedua tim untuk mengamankan zona Liga Champions.

Chelsea saat ini berada di posisi terdepan untuk posisi keempat, atau zona Liga Champions, meski hanya meraih empat kemenangan dalam 13 pertandingan liga terakhir.

Chelsea belum sepenuhnya dalam posisi aman. Keunggulan the Blues--julukan Chelsea--atas Tottenham Hotspur yang berada di peringkat keenam akan berjarak satu poin jika kalah dari Manchester United dan Spurs menang atas Aston Villa.

’Setan Merah’--sebut­an Manchester United--mengincar kemenangan guna menjaga asa kembali tampil di Liga Champions. Kemenangan bisa memangkas jarak keunggulan enam poin dari Chelsea.

Manajer Chelsea Frank Lampard mengaku mewaspadai rekrutan anyar Manchester United, Bruno Fernandes dan Odion Ighalo. Ighalo bisa diturunkan Ole Gunnar Solskjaer dan menjadi pelapis Anthony Martial untuk mempertajam lini serang. (AFP/bbc/R-2)