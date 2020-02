Kenali Teknologi Ultherapy, Kencangkan Kulit tanpa Operasi

MEMILIKI kulit kencang adalah idaman banyak orang. Bahkan, di usia yang tak muda lagi, tidak sedikit pula yang memilih melakukan operasi bedah untuk mengencangkan kembali kulitnya yang telah kendur.

Terkait hal itu, C Derma Aesthetic & Dermatolologhy Clinic memperkenalkan teknologi terkini dengan sebutan Ultherapy. Menurut Dr Stanley Setiawan SP KK salah satu tim dokter di C Derma, untuk mengencangkan kulit dapat dilakukan dengan cara operasi maupun non operasi.

Menurutnya banyak orang tidak mau menjalani proses pembedahan atau face lift surgery, karena rasa takut. "Ultherapy adalah satu-satunya teknologi terbaru yang mengunakan energi ultrasound untuk mengencangkan dan mengangkat kulit secara alami, tanpa adanya operasi bedah," kata Stanley di acara Beauty Talk : Ultherapy yang berlangsung di Ninety Nine Restaurant, Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan, pekan kemarin.

Stanley pun mengatakan bahwa layanan ini merupakan satu-satunya teknologi terkini yang sudah lolos uji dari Food and Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat.

Lebih lanjut dia memaparkan, teknologi ultherapy tidak hanya digunakan pada wajah saja. Tetapi, juga dapat mengencangkan area lainnya, seperti; leher, bawah dagu, serta alis.

Bahkan, teknologi tersebut dapat menghilangkan garis dan kerutan untuk mendapatkan tampilan yang lebih segar dan natural. "Karena efek dari Ultherapy dapat dilihat langsung setelah pengerjaan dan no downtime," ucap Stanley. (RO/OL-12)