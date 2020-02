Konsumsi Daging Merah Tiap Hari, Ini Efek Sampingnya

DAGING merah adalah makanan yang cukup sering dikonsumsi dalam makanan sehari-hari. Berbagai jenis dagin seperti daging sapi atau daging kambing menjadi favorit banyak orang.



Karena mudah ditemukan, daging merah seringkali menjadi pilihan santapan sehari-hari. Akan tetapi mengonsumsinya secara berlebihan justru bisa memberikan efek negatif.



Berdasarkan para ahli, berikut ini adalah beberapa efek mengonsumsi daging merah setiap hari, seperti dilansir huffpost:

Dikaitkan dengan beberapa jenis penyakit

Makan daging merah meningkatkan produksi hormon yang disebut insulin-like growth factor 1 atau IGF-1. Menurut Joel Fuhrman, seorang dokter keluarga dan penulis buku Eat for Life, ini dapat mempercepat penuaan dalam tubuh bersama dengan replikasi sel yang dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker.



"Hormon insulin dan IGF-1 sangat penting dalam proses penuaan. Penyakit yang terkait dengan penuaan diantaranya adalah penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker yang disebabkan oleh aktivitas berlebihan insulin dan IGF-1,” kata Fuhrman.



Dapat mengganggu kesehatan mikrobiom

"Ketika Anda makan daging merah, Anda mengekspos tubuh Anda terhadap zat karsinogen yang tidak diperlukan oleh tubuh, aliran darah Anda terganggu, stres oksidatif dan penanda inflamasi meningkat, dan Anda makan makanan yang tidak menyediakan makanan untuk mikrobiom Anda,” kata Fuhrman.



Dan menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature menemukan bahwa konsumsi daging merah dalam jangka pendek selama beberapa hari atau minggu mengubah mikrobiom usus, yang mungkin mengarah pada masalah seperti penyakit radang usus.



Daging merah mengandung beberapa vitamin penting

Daging merah memang mengandung sifat nutrisi penting, seperti zat besi dan vitamin B12, yang sangat penting untuk kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Akan tetapi usahakan untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsinya.



Efek negatif dari konsumsi daging merah bisa dicegah jika Anda mengonsumsi daging merah kurang dari 5 sajian daging merah per hari (sekitar 42 gram per hari), saran Stephen Sinatra, seorang ahli jantung bersertifikat dan ahli jantung integratif di Healthy Directions. The World Cancer Research Fund juga menyarankan untuk membatasi konsumsi Anda tidak lebih dari sekitar tiga porsi per minggu. (Medcom/OL-14)