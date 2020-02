Manfaat Minyak Jintan Hitam dalam Menurunkan Berat Badan

MINYAK jintan hitam atau black seed oil biasa juga disebut Nigella seeds. Minyak jintan hitam ini cukup sering digunakan dan juga dikonsumsi untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah dianggap dapat menurunkan berat badan.



Dilansir dari Reader's Digest, biji jintan hitam sendiri memiliki rasa yang sedikit pahit, sehingga minyaknya akan memiliki rasa sedikit pedas yang disukai banyak orang.



“Biji jintan hitam ini memiliki banyak kegunaan untuk farmasi,” kata Allie Gregg, RD, pendiri MyEasyVeganDiet.com.

Dia mengatakan, biji jintan hitam ini sering digunakan di Asia Tenggara, dan Timur Tengah sebagai obat alami untuk mengobati banyak penyakit, dan dianggap menawarkan manfaat. Termasuk anti-mikroba, antioksidan, anti-inflamasi, antitumor, dan anti- efek obesitas serta bermanfaat bagi kesehatan pernapasan.



Sebuah studi dalam Journal of Endocrinology & Metabolism menemukan bahwa minyak jintan hitam ini dapat membuat regenerasi beta sel pankreas secara bertahap. Meningkatkan konsentrasi insulin serum yang lebih rendah, dan menurunkan kadar glukosa serum yang meningkat. Kontrol glukosa yang tepat dapat mengurangi keinginan makan berlebih dan dapat membantu Anda menurunkan berat badan.



Menurut sebuah studi di Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, alasan lain mengapa minyak jintan hitam ini dapat menurunkan berat badan adalah antioksidan yang bernama thymoquinone dalam minyak jintan hitam dapat membantu mengurangi peradangan atau pembengkakan dalam tubuh.



Minyak jintan hitam ini tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari minyak, suplemen kapsul, atau suplemen cair. Anda dapat menemukannya di sejumlah toko makanan kesehatan atau vitamin. Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat menyarankan untuk mengonsumsinya dalam jumlah 500mg sebanyak dua kali sehari.



Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada efek samping dalam mengonsumsi minyak jintan hitam. Akan tetapi selalu pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter Anda setiap kali ingin mengonsumsi suatu suplemen. Beberapa bahan aktif dalam minyak jintan hitam ini mungkin bisa mengganggu obat-obatan lain yang sedang dikonsumsi. (Medcom/OL-14)