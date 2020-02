PADA saat memasuki masa kehamilan, wanita biasanya mengalami peningkatan nafsu makan. Dan ketika sudah mendekati waktu akan melahirkan, wanita hamil juga perlu memikirkan makanan yang baik dikonsumsi sebelum melahirkan. Memilih makanan yang salah, justru bisa menyulitkan Anda ketika sedang melahirkan.



“Anda harus makan sebelum bersiap akan melahirkan karena Anda tidak bisa makan apapun ketika sedang melahirkan. Hindari makan makanan berat karena tidak jarang dapat menyebabkan mual selama persalinan,” ujar Dr Candice Fraser, seorang dokter ahli kandungan., seperti dilansir romper.



Dan ketika Anda memilih makanan, usahakan untuk memilih makanan yang mengandung protein dan karbohidrat ke dalam makanan Anda. “Makanan terbaik untuk persiapan persalinan adalah yang tinggi nutrisi dan mudah dicerna. Makanan seperti alpukat, pisang, apel dengan mentega kacang, scrambled egg merupakan makanan yang baik untuk persalinan,” ujar doula Darcy Sauers.

Makanan lain yang mungkin bisa menjadi pilihan sebelum melahirkan adalah sup atau kaldu dengan daging atau kacang untuk protein, buah (seperti pisang dan beri), oatmeal, dan roti panggang dengan selai kacang. Dengan begitu, Anda akan memiliki jumlah energi yang cukup untuk membuat Anda melewati persalinan.



Selain makanan yang Anda konsumsi, minuman yang Anda konsumsi juga penting. “Sangat penting untuk menjaga agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Sehingga mengonsumsi air putih atau air kelapa menjadi pilihan yang bagus,” kata Sauers.



Menurutnya, smoothie juga bisa menjadi pilihan yang bagus. Dan jauhi soda atau minuman olahraga yang memiliki warna dan rasa buatan.



Jika Anda menyukai teh, pilihlah teh daun raspberry, saran Yamel Belen, seorang doula dan pendiri One Love Doula. "Teh daun raspberry sangat bermanfaat bagi rahim Anda dan meminumnya dapat membantu kadar zat besi, vitamin A & C. Meminum teh daun raspberry dapat membuat rahim menjadi lebih kuat pada saat melahirkan,” kata Belen.



Dan jika Anda mencari sesuatu yang aman untuk dimakan selama persalinan, Anda harus memilih makanan yang sederhana. “Madu merupakan camilan yang baik ketika sedang melakukan persalinan,” saran Sauers.



Namun sebaiknya Anda harus selalu berkonsultasi dengan dokter Anda untuk mengetahui apa yang bisa (atau tidak bisa) Anda makan. (Medcom/OL-14)