7 Varietas Tomat Baru Terbaik 2020

MENGGIGIT tomat yang matang sempurna dan hangat dari sinar matahari adalah hal yang menyenangkan. Cara terbaik untuk menangkap rasa segar dan berair itu adalah dengan menanam sendiri.



Seperti dilansir Better Homes & Garden, All-America Selections (AAS), sebuah organisasi percobaan tanaman nasional AS, baru saja mengumumkan 7 tomat baru yang dipilih sebagai yang terbaik dari yang terbaik oleh para juri AAS.



Cobalah salah satu (atau semua) tomat baru yang luar biasa ini di kebun Anda tahun ini untuk tanaman yang dijamin rasanya lebih enak daripada apa pun yang dapat Anda temukan di toko.

1. Tomat Apple Yellow

Tomat super imut yang diberi nama tepat ini tampak seperti apel kuning kecil yang tumbuh di pohon anggur. Juri AAS sangat terkesan dengan rasa citrusnya yang manis, sesuai dengan penampilan buah ini.



Tomat Apel Kuning dapat mencapai kematangan dalam 110 hingga 120 hari, tergantung pada apakah Anda memulainya dari biji atau transplantasi, dan itu tidak pasti, artinya tanaman akan terus tumbuh sampai embun beku pertama.



Ketika ditanam di bawah sinar matahari penuh, tanaman dapat mencapai ketinggian sekitar 6 kaki dan menghasilkan hingga 1.000 tomat, jadi Anda sebaiknya menyiapkan beberapa resep salad tomat jika Anda memutuskan untuk menanam tanaman yang produktif ini. Namun, Apple Yellow dikembangkan oleh Gana Seed Co, Ltd. di Korea, dan benih untuk varietas ini belum tersedia secara luas di AS.



2. Celano

Celano adalah salah satu varietas baru terbaik yang bisa Anda tanam. Tomat ini sangat cocok untuk tumbuh dalam wadah di bawah sinar matahari penuh di teras Anda, meskipun akan lebih baik jika memiliki kandang untuk dukungan. Celano juga merupakan produsen awal tanaman semi-determinasi ini dapat mencapai kematangan hanya dalam 60 hingga 70 hari sejak Anda menanamnya dan mencapai ketinggian sekitar 3 kaki.



Para juri mencatat bahwa varietas ini menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap penyakit busuk daun, penyakit umum yang menyerang tomat. Dibandingkan dengan varietas tomat anggur lainnya, seorang juri mencatat bahwa Celano memiliki rasa yang lebih manis dan hasil keseluruhan yang lebih baik.



3. Buffalosun

Varietas ini sesuai dengan reputasi tinggi tomat karena menjadi yang paling beraroma; menurut juri, Buffalosun memiliki rasa manis dan tekstur yang lebih baik daripada varietas tomat populer lainnya, yang kadang-kadang bisa sedikit lembek. Tomat buffalosun adalah kombinasi indah kuning, oranye, dan merah, dan memiliki hasil tinggi dengan sedikit retak (membelah kulit pada buah).



Tanaman mencapai kematangan dalam 70 (untuk transplantasi) hingga 110 hari (untuk biji), dan tidak pasti, biasanya menghasilkan sekitar 15 buah per tanaman. Mereka tumbuh paling baik di bawah sinar matahari penuh dengan bantuan kandang atau pasak, dan dapat mencapai tinggi hingga 6 kaki.



Para juri juga mencatat bahwa Buffalosun terus menghasilkan lebih banyak buah sepanjang musim (setiap buah yang besar dan berat biasanya lebih dari satu pon), bahkan setelah varietas lain berhenti menghasilkan tomat baru. Dibesarkan di Perancis, bijinya belum tersedia secara luas di AS.



4. Pilihan Chef Bicolor

Salah satu jenis terbaik untuk bistik sapi yang bisa Anda tanam musim ini, tomat Chef's Choice Bicolor. Tomat ini memiliki rasa manis dan sedikit gurih dan tekstur halus. Para juri juga memuji varietas tomat ini karena betapa menariknya tampilannya di taman dengan buah-buah kuning-oranye yang tahan retak meskipun kulitnya tipis.



Satu tanaman dapat menghasilkan sekitar 30 buah berdaging, biasanya masing-masing berbobot sekitar setengah pon. Buah-buahan matang awal, biasanya dalam waktu sekitar 75 hari, tetapi varietas ini dapat terus menghasilkan tomat baru hingga September di Midwest. Tanaman ini bisa mencapai sekitar 5 kaki di bawah sinar matahari penuh sehingga mereka membutuhkan dukungan untuk tetap tegak.



5. Crokini

Menghasilkan hingga 300 tomat ceri merah cerah, seukuran gigitan per tanaman, Crokini mendapat skor tinggi untuk hasil yang mengesankan serta rasa manis, sedikit asam dan tekstur yang renyah dari setiap buah. Juri juga menyukai varietas ini karena tahan terhadap penyakit busuk dan retak sepanjang musim tanam. Tanaman ini siap panen hanya dalam waktu 60 (untuk transplantasi) hingga 105 hari (untuk benih). Di bawah sinar matahari penuh, tanaman dapat mencapai 6 kaki. Dikembangkan di Prancis, varietas ini akan segera tersedia dari Ball Seed di A.S.



6. Tomat Early Resilience

Jenis tomat Roma ini dipilih sebagai yang berkinerja terbaik karena hasilnya tinggi (lebih dari 25 buah per tanaman) dan ketahanan terhadap busuk ujung bunga, penyakit tomat umum yang merusak penampilan buah-buahan. Early Resilience juga menawarkan rasa seimbang dengan rasa manis dan keasaman dalam jumlah yang tepat, dan merupakan salah satu tomat terbaik untuk pengalengan dan memasak di rumah.



Para juri memuji kesehatan tanaman ini sepanjang musim, dan juga mencatat bahwa beberapa buahnya matang di pertengahan Juli, 2 minggu lebih cepat dari varietas Roma lainnya di kebun percobaan. Tanaman ini hampir seragam hanya tumbuh setinggi dua kaki di bawah sinar matahari penuh, siap panen setelah sekitar 115 hari.



7. Galahad

Kuat dan kokoh, Galahad hidup sesuai dengan namanya (salah satu ksatria legendaris Raja Arthur) dengan tanaman merambat yang kokoh dan tahan terhadap penyakit yang luar biasa. Tumbuh setinggi 4 kaki di bawah sinar matahari penuh, Galahad menghasilkan buah-buahan besar (biasanya berbobot sekitar 12 ons) yang menurut juri akan ideal untuk pengalengan saus pasta atau salsa buatan sendiri.



Tanaman ini biasanya siap panen setelah sekitar 75 hari. Juga dipuji karena penampilannya, tomat Galahad berbentuk bulat dan merah cerah dengan rasa daging yang manis. (Medcom/OL-14)