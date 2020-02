Perban Deteksi Infeksi

TIM ilmuwan Chinese Academy of Sciences (CAS) dan University of Science and Technology of China mengembangkan perban pintar yang dapat memberi sinyal jenis infeksi bakteri tahan antibiotik dan merilis jenis obat yang tepat. Perban itu dapat berubah warna sesuai tingkat infeksi bakteri.

Menurut penelitian yang diterbitkan di jurnal ACS Central Science, perban tetap hijau selama luka tidak terinfeksi. Perban menguning karena keasaman yang terjadi akibat infeksi. Perban pun melepaskan antibiotik untuk mengobati infeksi dengan cepat. Jika perban mendeteksi bakteri yang kebal antibiotik, warnanya menjadi merah. (MedicineNet Health News/Hym/X-7)