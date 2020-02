New MINI Clubman Resmi Dipasarkan di Indoenesia

MENGAWALI kiprahnya di tahun ini MINI Indonesia memperkenalkan kehadiran New MINI Clubman, salah satu model dari MINI yang memiliki ciri khas berupa sepasang pintu unik di bagian belakang.

Sebagai mobil yang hadir di era milik kaum milenial, MINI Clubman mengusung sederet teknologi dan fitur terbaru yang menegaskannya sebagai kendaraan kompak kelas premium.

Karakteristik new MINI Clubman diantaranya kenyamanan, kabin yang lapang. Dengan empat pintu samping dan lima bangku termasuk kompartemen bagasi serbaguna, dua pintu terpisah di belakang, penumpang dapat nikmati fungsionalitas tingkat tinggi serta penggunaan ruang dengan cara kreatif yang merupakan ciri khas kendaraan MINI.

Pelanggan juga memiliki dua varian pilihan yaitu new MINI Clubman Cooper dan Cooper S.

"Setelah peluncuran MINI Clubman di Indonesia pada 2016, kini new MINI Clubman siap untuk melampaui generasi sebelumnya dengan berbagai inovasi terbaru. Dengan enam pintu ikonik, sistem transmisi baru, dan berbagai penyempurnaan teknologi, MINI Indonesia sangat bangga dapat menghadirkan kendaraan terdepan di segmennya," ungkap Kidd Yam, Head of MINI Asia di Restoran Acta Brasserie Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).

New MINI Clubman hadir dengan kap berbentuk kubah dan lampu depan bundar dengan surround chrome untuk varian Cooper dan piano black untuk Cooper S, serta garis atap yang memanjang secara dinamis dan bagian belakang yang proporsional.

Dua buah pintu belakang unik menjadi ciri khas model Clubman yang menjadikannya sebagai kendaraan kompak yang menawarkan enam pintu, bersama dengan versatilitas tinggi-kompartemen bagasi dapat diperluas dari 360 liter hingga maksimum 1.250 liter.

Tampilan baru new MINI Clubman paling mencolok adalah gril radiator yang sekarang memanjang di seluruh bagian bumper dipadu kontur yang kuat dan struktur baru untuk air inlet yang menghasilkan tampilan khas.

Air inlet-nya sendiri dipisahkan menjadi enam penyangga (strut) horizontal berwarna hitam, yang secara opsional dapat ditingkatkan ke versi chrome.

Khusus pada MINI Cooper S Clubman terdapat pola kisi heksagonal, strut krom individual di air inlet, serta emblem 'S' berwarna merah.

Desain baru lampu depan LED dengan modul untuk lampu dekat dan lampu jauh dikombinasi lingkaran cahaya putih yang mengelilingi lampu depan (angle eyes) berfungsi sebagai lampu berkendara siang hari serta sein. Lampu kabut LED juga tersedia sebagai standar, menggantikan lampu parkir standar.

Teknologi LED juga merambah pada lampu belakang dengan pola unik yang menggambarkan bendera Inggris (Union Jack). Dengan garis-garis yang mencolok, motif bendera ini memberikan bentuk identifikasi yang jelas, baik di siang hari maupun malam.

Unit lampu dengan surround chrome ini terintegrasi di sayap pintu-pintu terbelah.

Dalam hal warna tersedia dua pilihan baru yaitu Indian Summer Red metallic atau British Racing Green metallic.

Sebagai alternatif untuk warna bodi tersebut, pelanggan dapat memilih agar atap dan penutup spion eksterior dari new MINI Clubman mereka difinish dalam warna hitam atau putih.

Varian Cooper S juga dilengkapi dengan paket eksterior Piano Black, di mana sekeliling lampu depan, lampu belakang, dan grille radiator memiliki finishing dalam warna hitam mengkilap.

Di bagian kaki disematkan velek berbahan alloy ringan. Untuk MINI Cooper Clubman menggunakan velek Net Spoke black 17 inci, sedangkan MINI Cooper S Clubman MINI menggunakan velek Yours British Spoke 2-tone berukuran 18 inci.

Sebagai sumber tenaga new MINI Clubman mencakup dua mesin bensin 3-silinder dan 4-silinder. Keduanya menggunakan teknologi MINI TwinPower Turbo generasi terbaru.

Transmisi Steptronic 7-percepatan dengan dual clutch dipasang sebagai standar pada MINI Cooper Clubman, sedangkan MINI Cooper S Clubman dilengkapi dengan transmisi sport Steptronic 7-percepatan.

New MINI Cooper Clubman mengunakan mesin 3 silinder 1.5 liter bertenaga 136 hp pada 4.500-6.500 rpm dan torsi maksimal 220 Nm pada 1.480-4.100 rpm. Untuk melesat dari 0 ke 100 km/jam dicapai dengan 9,2 detik. Kecepatan puncaknya mencapai 205 km/jam.

Sedangkan New MINI Cooper S Clubman dilengkapi mesin 4 silinder 2.0 liter menghasilkan tenaga 192 hp pada 5.000-6.000 rpm dengan torsi maksimal 280 Nm pada 1.350-4.600 rpm. Untuk melesat dari 0 ke 100 km/jam dicapai dalam hitungan 7,2 detik. Kecepatan puncaknya menyentuh angka 228 km/jam.

Untuk varian MINI Cooper Clubman dibekali peralatan standar termasuk sistem audio enam speaker, koneksi Bluetooth, telepon hands-free dengan antarmuka USB, serta Radio MINI Visual Boost termasuk layar sentuh beresolusi tinggi 6,5 inci. Ada juga kamera belakang dan sistem Park Distance Control.

Di lain sisi varian MINI Cooper S Clubman memiliki fitur Navigasi dengan petunjuk arah suara dan Apple CarPlay sebagai standar. Audionya juga didukung 12-Speaker Harman Kardon Sound System yang secara khusus disesuaikan bagi new MINI Clubman untuk menghasilkan suara bass yang kuat dan kualitas suara yang tak terkalahkan.

Untuk urusan harga, New MINI Cooper Clubman dibanderol off the road senilai Rp705 juta, sementara New MINI Cooper S Clubman dibanderol Rp875 juta. (OL-7)