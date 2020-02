Bahas Tren Pasar Digital, MDI Adakan Digital Trends 2020

Menghadapi perkembangan digital era 2020, industri telekomunikasi termasuk para pelaku industrinya diharuskan bertransformasi dengan berbagai teknologi yang hadir. Di antaranya AI, IoT, 5G, Big Data, Robotic Process Automation, Cloud Computing, dan Cyber Security.

Melihat fenomena tersebut, MDI Ventures sebagai corporate venture capital yang berada di bawah naungan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) akan mengadakan event 'Digital Trends 2020 from The Eyes of VC’s and Telcos' pada Senin, 17 Februari 2020, di GoWork FX Sudirman Jakarta. Event yang terdiri dari keynote speech dan diskusi panel ini bertujuan untuk mengajak para pelaku bisnis digital agar turut berpartisipasi dalam forum yang membahas perspektif tren pasar digital di Indonesia serta strategi menghadapi turbulensi landscape ekonomi digital Indonesia yang sangat dinamis.

Event ini menghadirkan para pelaku telco industry, seperti Direktur Strategic Portfolio Telkom, Achmad Sugiarto dan Direktur Portfolio MDI Ventures, Sandhy Widyasthana. Turut meramaikan acara yaitu para panelis yang ahli di bidangnya. Antara lain Founder Bukalapak, Achmad Zaky; Co-Founder Kredivo, Akhsay Garg; CEO & Co-Founder Kata.ai, Irzan Raditya; dan Managing Partner MDI SG, Kenneth Li dengan moderator VP of Investment MDI Ventures, Aldi Adrian.

MDI Ventures mengajak para pelaku bisnis digital untuk turut berpartisipasi dalam forum yang akan membahas perspektif tren pasar digital di Indonesia serta strategi menghadapi turbulensi landscape ekonomi digital Indonesia yang sangat dinamis. Event ini terbuka untuk umum dan registrasi dapat dilakukan melalui link (https://bit.ly/38lHEla).

Sebagai perusahaan telekomunikasi yang sarat akan perubahan karena perkembangan teknologi, Telkom tengah bertransformasi menuju perusahaan telekomunikasi digital, dengan terus melakukan penguatan kapabilitas digital dalam hal infrastruktur, layanan, dan pengalaman digital pelanggan. MDI Ventures, perusahaan modal ventura yang merupakan bagian dari digital iniatives TelkomGroup. Didirikan pada 2015 dan mulai berinvestasi pada 2016, MDI saat ini telah memiliki 2 kantor representasi, yakni di Singapura dan Silicon Valley (US).

MDI Ventures berinvestasi di perusahaan digital mancanegara yang memiliki potensi pertumbuhan bisnis dan valuasi yang pesat. Selain itu, MDI Ventures juga menciptakan kerja sama melalui kolaborasi sinergi antara startup dan TelkomGroup untuk memaksimalkan value baru yang belum termanfaatkan.

Sampai saat ini, MDI Ventures telah berinvestasi di lebih dari 38 perusahaan di 11 negara dan telah berkontribusi secara signifikan terhadap transformasi digital TelkomGroup.

MDI Ventures juga memberikan dukungan terhadap program inkubator digital TelkomGroup, Indigo Creative Nation, yang telah berinvestasi dan membesarkan perusahaan-perusahaan startup nasional seperti PrivyID melalui inovasi tanda tangan digital dan identitas digital di Indonesia dan Payfazz yang telah bergabung dengan Y Combinator, program inkubator top dunia dan menyediakan inklusi keuangan bagi masyarakat. (RO/OL-10)