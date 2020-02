7 WNI Masih Berada di Wuhan, Bagaimana Kabarnya?

MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan 7 Warga Negara Indonesia yang masih berada di Wuhan, Tiongkok dalam keadaan sehat. Begitu pula dengan sebanyak 3 ribu WNI yang tersebar di seluruh penjuru Tiongkok.

"Warga kita yang ada di Tiogkok baik di Wuhan dan sekitarnya itu tetap sehat. Bukan hanya sehat jasmani, tapi rohani juga," kata Terawan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).

Namun begitu, dirinya menyebut WNI yang ada di Wuhan saat ini belum bisa pulang ke Indonesia. Pasalnya, WHO masih menetapkan virus novel korona (COVID 19) sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Selain itu, akses masuk dan keluar Wuhan masih dijaga ketat.

Dirinya memastikan, WNI yang berada di Wuhan dapat kembali ke Indonesia setelah peringatan dari WHO dicabut.

"Yang penting bisa tetap beribadah, tetap bisa mebgubungi keluarga, tidak stres, sehingga mereka bisa kembali ke Indonesia kalau situasi memungkinkan. Karena banyak juga yang gak mau kembali loh mereka yang di sana," tandas Terawan.

Untuk diketahui, hingga Jumat (14/2) sebanyak 64.437 orang di 28 negara terkonfirmasi terjangkit COVID 19. Adapun, sebanyak 6.961 orang berhasil sembuh, dan 1.383 meninggal dunia. (OL-6)