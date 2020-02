Kursi Pijat dengan Sensasi Melayang

APAKAH Anda pernah membayangkan bagaimana rasanya melayang di udara? Sensasi ini dapat Anda temukan dengan mudah lewat Advance I-Chiro Galaxy One, kursi pijat terbaru dari Advance.

Sesuai dengan tagline-nya, Comfort Above the Star, I-Chiro Galaxy One dirancang khusus menggunakan teknologi SL shape yang sesuai kontur tubuh kita. Selain itu, fitur zero gravity di dalamnya akan merelaksasi tubuh dalam posisi berbaring tanpa bobot.

Ditambah dengan adanya 20 airbag, menjadikan alat ini semakin efektif menghilangkan ketegangan pada otot sehingga badan terasa jauh lebih ringan seperti sedang melayang di udara.

"Kami paham betapa pentingnya mengembalikan kondisi tubuh yang sudah tegang akibat seharian beraktivitas. Otot yang tegang akan membuat tubuh terasa kaku dan berat untuk bergerak. Jika dibiarkan terus-menerus kondisi ini bisa merusak mood, bahkan membuat tubuh rentan terkena penyakit. Advance I-Chiro Galaxy One yang mengusung konsep zero gravity mampu membuat tubuh kembali fit dan ringan bergerak," kata Sales and Marketing Director Advance, Hendra, dalam keterangan resminya, kemarin. (Dik/S-2)