Tebar Promo Spesial di Hari Valentine

Banjir promo di momen-momen hari kasih sayang disajikan sejumlah tenant di mal-mal mulai menu restoran, sepatu, hingga jam tangan.

HARI Valentine atau disebut sebagai hari kasih sayang yang jatuh pada 14 Februari kerap ditandai dengan sebuah perayaan. Berbagai restoran hingga produk lain pun berlomba memberikan kejutan manis berupa promo di hari tersebut.

Marketing Manager Gyujin Tepan, Vicka Muthia, menyampaikan khusus perayaan Hari Valentine ada promo paket menarik. Hanya dengan Rp99 ribu pelanggan sudah bisa menikmati Paket Valentine Couple yang cocok dinikmati bersama orang tersayang. "Promo ini berlaku mulai 10 Februari hingga 19 Februari," ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Vicka mengatakan dalam promo Paket Valentine Couple ini pelanggan bisa menikmati menu berupa 2 porsi tori teppan, 2 porsi yasai kakiage tempura, 2 porsi miso soup, dan 2 porsi ocha free flow. Pelanggan yang membeli paket itu juga diperkenankan mengikuti kontes foto couple.

Cara mengikuti foto kontes tersebut adalah dengan mengikuti (follow) akun Instagram @gyujinteppan, mengunggah (upload) dengan menyertakan #LovePhotoCouple serta tulis kisah romantismu bersama orang terkasih dengan menyertakan tag ke akun media sosial Gyujin. Pihak Gyujin menyediakan total hadiah Rp900 ribu untuk tiga pemenang yang beruntung.

"Syaratnya cuma beli paket valentine-nya, lalu upload foto bersama orang tersayang, enggak harus pasangan ya, boleh teman, adik, orangtua, yang penting orang tersayang," jelas dia.

Periode kontes foto itu berlaku hingga promo Paket Valentine usai pada 19 Februari. Pemenang akan diumumkan pada Sabtu (22/2). "Ini berlaku di seluruh outlet Gyujin di Tunjungan Plaza, Hartono Mall Jogja, Summarecon Mall Bekasi, Lavenue Jakarta, Green Pramuka Square, Pluit Vllage, Kemang Plaza, dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta," ujarnya.

Tidak hanya itu, selaku perwakilan Foodindo Group, Vicka mengatakan, dalam edisi Valentine 2020, Mokka Coffee mengeluarkan Spesial New Premium Menu. Tiga varian menu baru spesial itu terdiri dari crispy salmon with creamy spinach seharga Rp160 ribu, half baby roasted chicken seharga Rp130 ribu, dan duck confit seharga Rp130 ribu.

"Pelanggan yang membeli khusus menu spesial itu berhak mengikuti foto kontes dari Mokka, total hadiah Rp600 ribu untuk tiga pemenang serta ada bingkisan menarik," kata dia.

Untuk Mokka Premium Romantic Photo Contest, pelanggan yang sudah membeli menu spesial Valentine bisa langsung meng-uplad foto mereka bersama orang tersayang dengan menu spesial tersebut. Tuliskan caption seromantis mungkin dengan hastag #MokkaRomanticValentine2020. "Ini juga berlaku di seluruh outlet Mokka Cabana seluruh Indonesia," ujarnya.

Jam tangan

Sales Promotion Boy Watch World Summarecon Mall Bekasi, Fickri mengatakan, khusus perayaan Valentine kali ini diskon 15% disediakan untuk semua jenis jam di seluruh outlet Watch World. Adapun, untuk pembelian 2 item, diskon khusus couple berlaku 25% untuk semua item.

"Tidak harus beli jenis jam tangan perempuan atau pria. Yang penting dua item," kata dia.

General Manager Grand Metropolitan Bekasi Augusman Turnip mengatakan beberapa promo menarik pun disediakan beberapa tenant rekanan di Grand Metropolitan. Beberapa di antaranya Sport Station yang memberikan promo Buy One Get One 50% off second item, Wakai 30% off, dan 50% off untuk pembelian 2 item, serta masih banyak lagi. "Untuk pembelian diskon promo sudah diberikan tiap-tiap tenant rekanan dari Grand Metropolitan," ungkap Augusman.

Augusman menyebut untuk Valentine 2020, pihak mal memang tidak menyediakan event khusus. Namun, promo menarik lebih banyak diberikan oleh tenant restoran serta produk lainnya. (S-3)