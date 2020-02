Lala Karmela Menjadi Musikus Indie

PENYANYI Lala Karmela, 34, telah menyiapkan banyak rencana yang akan ia jalankan sebagai musikus pada 2020. "Gue mau fokus ke musik tahun ini," kata Lala saat ditemui di M Bloc Space, Jakarta, Rabu (12/2).

Lala mantap bermusik karena memiliki banyak materi yang siap disulap menjadi lagu. Teranyar, ia telah menelurkan single baru bersama Sandhy Sondoro bertajuk The Sun in My Heart. "Gue lagu sudah banyak sih materi. Termasuk yang sama Sandhy ya (The Sun in My Heart)," imbuhnya.

"Kenapa gue memilih indie? Karena gue enggak mau diatur-atur. Jadi ketika ada ilham ya keluar, kalau ada dana gue buat. Jadi gue kayak take one step at a time, pelan-pelan semua sendiri dikerjain," ujar pemain sinetron Senandung Masa Puber tersebut. Ia menambahkan bercita-cita membuat album, meskipun saat ini bukan menjadi prioritas utamanya.

"Kalau misal sudah banyak lagu, mulai merekam, ya pasti dijadiin album, tapi bikin album itu effort-nya banyak banget. Sebagai artis indie gue harus merencanakan semua dengan matang, di-manage dengan baik, partner yang terlibat juga harus siap," papar Lala yang bermain di film Kuambil Lagi Hatiku. (Medcom.id/H-3)