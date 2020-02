Kisah Pengusaha Muda Capai Kesuksesan dalam Berbisnis

KESUKSESAN seseorang terkadang sulit diraih karena dibutuhkan usaha, kerja keras, dan sikap pantang menyerah. Siapapuna di dunia pasti ingin menjadi orang yang sukses. Kehidupan yang sukses biasanya ditandai dengan kesuksesan finansial.

Rata-rata tingkat kesuksesan orang di dunia akan diraih jika mereka sudah berada di rentan usia antara 40 hingga 50 tahun lebih.Namun faktanya tidak selalu demikian.

Ada beberapa orang yang sukses berada di kisaran usia 25-an. Kebanyakan dari mereka adalah para pengusaha sukses yang berani menantang diri sendiri untuk mendapatkan keberhasilan di usia yang masih muda.

Salah satu pengusaha muda yang tergolong cukup sukses saat usianya masih remaja. Dia adalah pemuda yang bernama lengkap William Ernest Silanoe ini merupakan Presiden dari Broadway Group Jakarta “A Man Who Does It All”.

Kini Ernest yang berusia 27 tahun itu telah menginspirasi kalangan generasi milenial dalam meraih kesuksesan di usia muda. Meski demikian, Ernest mengakui bahwa usaha yang gelutinya tidak semudah membalikan telapak tangan.

“Banyak tantangan yang pernah saya hadapi. Seperti merugi saat menjalankan event management hingga ditipu oleh orang yang tidak bertanggungjawab,” ujar Ernest saat ditemui di kawasa Jakarta Selatan, Rabu (12/2).

Menurut Ernest, dalam berbisnis itu tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata. Tapi bagaimana memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap bisnis yang digelutinya.

Sebagai Presiden dari Broadway Group Jakarta yang telah memiliki pengalaman lebih dari sepuluh tahun dalam bidang pemasaran dan manajemen acara (event management), Ernest ingin berbagai pengalamannya kepada generasi muda seusia dirnya.

Aktif di dunia Event Organizer (EO) semenjak kelas 2 SMA, pria lulusan Universitas Prasetya Mulya jurusan Event Management pada tahun 2014 ini memaknai bahwa kerja event management merupakan salah satu fungsi kunci dari aktivitas pemasaran yang dapat memberikan dampak menaikkan brand awareness, meningkatkan loyalitas pelanggan, atau mengatrol kenaikan penjualan.

Ernest menceritakan, memulai Broadway Group Jakarta pada tahun 2010 sebagai perusahaan event organizers di Jakarta dan Bali bersama rekan bisnisnya, Vinnie Kinetica, saat ini Broadway Group Jakarta berkembang menjadi perusahaan bidang industri ekonomi kreatif.

“Dengan demikian Broadway Group Jakata memiliki tiga lini bisnis yang berfokus pada bisnis leisure, food and beverage, dan konsultan pemasaran,” katanya.

Selain itu, pada lini bisnis wisata, saat ini Ernest mengkomandoi sebuah resor khusus aktivitas surfing yang berada di Krui, Lampung bernama Cabana Surf and Stay dan melalui restoran Leilo dan Burger Bar serta music bar Ms. Jackson dan Baxter Smith, Broadway Group Jakarta juga mengembangkan portofolio mereka di bidang industri food and beverage.