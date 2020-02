Kemenkes: Tren Penyebaran Virus Korona Mulai Turun

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan tren penyebaran virus korona (COVID 19) di seluruh dunia mulai turun. Hal itu ditandai dengan jumlah pasien terkonfirmasi virus korona semakin berkurang dalam beberapa hari terakhir.

"Kalau kita lihat data dari WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) bahwa sekarang jumlah kasus positif day by day trennya mulai turun. Angka kematian day by day turun. Angka pasien sembuh semakin naik. Kalau lihat akumulasi pasti naik. Tapi ini kita bicara day by day-nya," kata Sekretaris Dirjen P2P Kemenkes, Achmad Yurianto, melalui telekonferensi di Gedung Kementerian Kesehatan, Kamis (13/2).

Saat ini, Kemenkes menyatakan upaya yang gencar dilakukan mulai bergeser. Awalnya, memperketat pengawasan di pintu masuk negara, kemudian menjadi penguatan peran pemerintah daerah dalam penemuan kasus virus korona.

"Sekarang kuncinya bukan pada penguatan pintu masuk, tapi pada survillance aktif di tingkat daerah yang jadi kunci," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yuri mengungkapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes menerima sebanyak 77 spesimen untuk diteliti. Hasilnya, 75 spesimen dinyatakan negatif COVID 19. Adapun 2 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Dalam skala global hingga Kamis (13/2) ini, jumlah pasien terkonfirmasi virus korona tercatat 60.347 orang. Kasus tersebut tersebar di 28 negara dengan jumlah kematian sebanyak 1.369 orang, dan pasien sembuh sebanyak 6.122 orang.(OL-11)