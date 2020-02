Kementan Tekan Harga Bawang Putih dan Cabai, Masyarakat Bahagia

Kehadiran Kementerian Pertanian (Kementan), untuk menstabilkan harga bawang putih dan cabai rawit merah, membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Surakarta. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Surakarta, Achmad Purnomo, saat menyampaikan sambutan di hadapan Mentan Syahrul Yasin Limpo, sebelum acara Operasi Pasar Bawang Putih dan Cabai, pagi tadi Kamis (13/02/2020) di Pasar Gede Surakarta.

Menurutnya, Kementan sangat inisiatif mengelenggarakan pasar murah di tengah gejolak harga saat ini.

"Kementerian Pertanian yang sungguh sangat luar biasa dan membahagiakan kita masyarakat kota Surakarta. Selamat datang khususnya kepada rombongan Bapak Menteri atas kedatangannya di Kota Surakarta yang membuat masyarakat kota Surakarta bersyukur sekali," kata Purnomo dalam acara tersebut.

Ia mengatakan jika sebelumnya harga tidak naik karena stok masih cukup banyak, namun kenaikan ini karena banyak berita hoaks tentang wabah yang mengakibatkan bawang putih ke Indonesia dihentikan atau terhambat. Sehingga otomatis harga terpengaruh.

"Rakyat Surakarta itu umumnya konsumen semua, Pak, tidak ada produsen, baik bawang putih maupun cabai tidak ada. Semuanya didatangkan ke Kota Surakarta. Setelah kita cek, bawang putih tadinya harga tidak naik," ucapnya.

Selain karena isu, kenaikan harga yang terjadi juga dikarenakan pedagang eceran baru mendapatkan produk dari petani setelah melalui pengepul dan distributor sehingga harga di pedagang melambung tinggi dari harga di petani.

"Enggak ada produk dari produsen itu sebelumnya cukup menjadi pertanyaan kita. Bagaimana rangkaian dari pengepul ke distributor harganya bisa naiknya luar biasa itu sebetulnya rahasianya Pak," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi menyampaikan, jika Kementan menekan kenaikan harga bawang putih dan cabai yang sempat mengkhawatirkan masyarakat Solo dengan menggelar pasar murah di 5 pasar. Yakni Pasar Gede, Pasar Rusukan, Pasar Ledoksari, Pasar Harjodaksino, Pasar Gading. Kebutuhan pasar murah ini sendiri dipasok dari Kabupaten Wajo (Sulawesi Selatan).

"Kita lepas di sini tetapi peruntukannya Surakarta itu ada lima pasar dan lainnya di Yogyakarta dan cabai rawit merah, cabai merah keriting totalnya ada 10 ton. Jjuga terima kasih ini kawan-kawan yang mendatangkan dari Wajo," ucapnya.

Khusus operasi pasar murah, harga cabai rawit merah dipatok Rp35.000 per kg, cabai merah keriting Rp30.000 per kg, dan bawang putih Rp30.000 per kg. Total 12 ton bawang putih yang dilepas dalam acara ini. (RO/OL-10)