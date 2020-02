HBO GO Kini Tersedia di App Stores Indonesia

HBO GO kini tersedia di Indonesia sebagai layanan tersendiri, langsung ke konsumen. Layanan ini dapat diakses di HBOGOAsia.com dan aplikasinya dapat diunduh dari App Store atau Play Store dengan Rp60 ribu per bulan dan akses gratis 7-hari.

Aplikasi ini juga tetap tersedia melalui Maxstream Telkomsel, First Media, dan IndiHome.

HBO GO memungkinkan para pelanggan mendapatkan akses tanpa batas untuk streaming ribuan jam hiburan tanpa jeda dari tayangan Hollywood blockbusters dan konten original eksklusif mulai dari HBO, HBO Asia dan CINEMAX, hingga film-film Asian, serial dan tayangan-tayangan favorit anak terkenal dari Cartoon Network.

Serial populer seperti Chernobyl, His Dark Materials, Game of Thrones dan Watchmen. Film-film DC seperti Shazam! dan Aquaman, juga Crazy Rich Asians, termasuk di dalamnya.

Belum sempat nonton serial antologi HBO Asia Original Food Lore? Jangan kawatir. Tonton serial tersebut di aplikasi kapan pun, di mana pun – juga tonton The Teenage Psychic dan The World Between Us.

Jangan lupakan Grisse, drama sejarah, dan Halfworlds S1, thriller fantasi, yang pengambilan gambarnya berlangsung di Indonesia, yang kebanyakan pemeran dan kru-nya dari Indonesia.

Joko Anwar menyutradarai kedua serial horor Halfworlds S1 dan Folklore. Reza Rahadian dan Arifin Putra berperan dalam Halfworlds S1 Adinia Wirasti hadir di Halfworlds S1 dan Grisse; juga Alexandra Gottardo yang berperan di Grisse dan Food Lore.

Dalam aplikasi ini, fungsi live TV dapat mengakses enam saluran Entertainment Networks: HBO, HBO SIGNATURE, HBO HITS, HBO FAMILY, CINEMAX dan RED BY HBO.

Setiap akun HBO GO dapat ditampilkan pada dua perangkat secara bersamaan dari lima perangkat yang terdaftar dan layanan ini memiliki fungsi Airplay dan Chromecast.

Pelangan dapat menonton season lengkap dari serial HBO Original terkenal yang mendapat pujian seperti Westworld, Big Little Lies dan Sex and the City dalam versi aslinya dan mendapatkan akses eksklusif untuk serial seperti The Handmaid’s Tale dan The Deuce, yang hanya tersedia di HBO GO.

Di Asia, HBO GO juga tersedia di Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura dan Vietnam, juga akan diumumkan ketersediaannya di beberapa kawasan dalam waktu dekat. (RO/OL-1)