New Honda Civic Hatchback RS Tampil kian Sporty

Nuansa sporty begitu mengental jika melihat zona interiornya, yakni terlihat pada desain baru jok, roda kemudi, tuas transmisi, konsol tengah, dan door lining.

PT Honda Prospect Motor (HPM) menghadirkan model terbaru New Honda Civic Hatchback di Tanah Air. Seiring perkembangan selera pasar, New Honda Civic Hatchback tampil mengusung emblem RS dengan wujud kian seksi dan sporty lewat sejumlah penyesuaian di bagian eksterior dan interior.

"New Honda Civic Hatchback RS memadukan heritage dari keluarga Civic dipadu dengan karakter varian RS sebagai global sporty icon Honda sehingga menghasilkan model yang makin sporty dan stylish sesuai tema sexiness intensified yang diusungnya," ungkap Business Innovation and Sales and Marketing Director PT HPM Yusak Billy di Jakarta, pekan lalu.

Yusak menyampaikan New Honda Civic Hatchback RS menyajikan sejumlah penyegaran dan fitur kekinian. Di antaranya eksteriornya yang berkonsep extremely sporty design with innovative silhouette. Untuk emblem RS tersemat di lini depan dan belakang. Selain itu, penambahan aero kit tersedia pada bumper depan, belakang, dan side sill garnish bagian samping.

New Honda Civic Hatchback RS dilengkapi lampu utama full LED headlight dan LED daytime running light (DRL) bagian depan. Penambahan lampu kabut LED dan side position lamp menambah kesan sporty lini samping, sekaligus meningkatkan keselamatan berkendara.

Melongok zona interiornya, nuansa sporty mengental. Lewat desain baru pada jok, roda kemudi, tuas transmisi, konsol tengah, dan door lining, yakni berupa paduan kulit serta aksen jahitan merah khas mobil sport.

Fitur kekinian tampil pada kabin New Honda Civic Hatchback RS untuk kenyamanan berkendara. Misalnya pada konsol tengah, terdapat sistem audio video canggih capacitive touch screen 7 inci, koneksi smartphone Android dan Ios untuk hiburan menyenangkan sepanjang perjalanan.

Pengaturan audio juga dapat dilakukan melalui switch control pada roda kemudi, sedangkan fitur hands-free telephone switch-nya memungkinkan pengemudi menerima panggilan telepon tanpa harus melepaskan tangan dari kemudi.

Ada juga smart key yang berfungsi mengunci, membuka, hingga menyalakan mesin dan mengaktifkan AC secara otomatis. Begitu pun teknologi smart entry yang memudahkan dalam membuka kunci dengan cukup menyentuh gagang pintu.

"Untuk menambah kenyamanan dan keamanan, Honda Civic Hatchback juga dilengkapi fitur rain sensing windshield wiper serta rear parking camera," tutur Yusak.

Mesin turbo

Untuk teknologi mesin, Yusak melanjutkan, New Honda Civic Hatchback RS masih bermesin 1.5L VTEC Turbo dengan earth dreams technology. Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimal 173 PS pada 5.500 rpm dan torsi maksimal 22,4 kg.m pada 5.500 rpm, yang diklaim HPM sebagai yang terbesar di kelasnya.

Mobil ini juga memiliki tingkat emisi bersih serta lulus uji standar emisi EURO 2 oleh pemerintah Indonesia, bahkan memenuhi standar EURO 4 compliance.

Dari sisi tingkat keselamatan, New Honda Civic Hatchback RS telah melalui rangkaian uji tabrak di Honda Motor Real World Crash Test, di Tochigi, Jepang. Dengan teknologi rangka orisinal G-Force Control (G-CON) dan ACETM, New Honda Civic Hatchback RS dipandang bisa memberikan perlindungan menyeluruh pada kabin penumpang.

Dilengkapi 6 buah airbag, pretensioner seat belt, serta load limiter, mobil ini bisa mengurangi risiko cedera pada pengemudi dan penumpang. New Honda Civic Hatchback RS dipatok harga Rp499 juta on the road Jakarta berdasarkan estimasi BBN 2020 Jakarta dan kepemilikan mobil pertama, serta menyajikan lima pilihan warna, yakni brilliant sporty blue metallic, modern steel metallic, rallye red, crystal black pearl, dan platinum white pearl. (*/S-3)