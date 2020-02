Barry Likumahuwa Berbagi Kisah Ayah lewat Lagu So In Love

MUSIKUS Barry Likumahuwa, 36, membagi kisahnya saat memasuki masa-masa menjadi seorang ayah lewat lagu terbarunya So In Love. Lagu tersebut memang dibuat khusus untuk putranya, Jeremiah Likumahuwa.

Meski sangat pribadi, ia menambahkan bahwa lirik yang ia tulis juga ditujukan kepada banyak orang mengenai cinta yang universal. "Supaya yang bukan orangtua masih bisa relate dengan lagu ini," kata putra dari musikus jazz senior, yaitu Benny Likumahuwa, itu dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (11/2).

So In Love menceritakan seseorang yang sangat mencintai sosok yang belum pernah dia temui sebelumnya. Barry bekerja sama dengan Albert Fakdawer sebagai pelantun chorus dan hook di lagu So In Love.

Selain itu, dia juga menggandeng musikus yang populer di ranah musik hiphop era 1990-an, Ivan Saba, untuk mengisi bagian rap dan rhyme session. So In Love menyajikan nuansa lagu ceria yang dibalut dengan nuansa positif dan menyenangkan, serta tak menghilangkan sisi crossover khas laki-laki berdarah Ambon itu.

Dalam akun Instagram-nya, Barry kerap menggunggah kebersamaan dengan anak semata wayangnya itu yang sudah berusia 9 bulan. Barry mengungkapkan sang anak merupakan mimpinya yang menjadi kenyataan.