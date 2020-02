Titiek Puspa Selalu Diingat Vokalis Scorpions

INDONESIA sepertinya memang memiliki banyak kenangan di hati Scorpions, khususnya Rudolf Schenker dan Klaus Meine. Sedikit bernostalgia, jauh sebelum kedatangan Scorpions di Indonesia, mereka berdua ternyata juga pernah berkolaborasi dengan musisi Tanah Air.

“Saya ingat, dulu pada tahun 1990 saya dan Rudolf juga pernah diundang dalam “East Meets West Festival” di Bali, dan saat itu bersama Titiek Puspa serta James Sundah kami pernah menciptakan lagu bersama berjudul “When You Came Into My Life” yang juga menjadi salah satu lagu yang ada di album Scorpions. Jadi, Indonesia selalu menjadi hal yang luar biasa,” ujar Klaus Meine bernostalgia tentang Indonesia.

Scorpions dan dan Whitesnake akan hadir di Indonesia dalam waktu dekat. Mereka didaulat untuk menjadi headliners dalam gelaran Jogjarockarta Festival #4 yang rencananya akan kembali dilaksanakan di Stadion Kridosono pada 1 Maret 2020. (RO/OL-12)