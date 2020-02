Inilah Musisi Penampil Fase Pertama di We The Fest 2020

FESTIVAL musik We The Fest 2020 mengumumkan musisi penampil fase pertama yang akan digelar pada 14, 15 & 16 Agustus 2020 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Dalam siaran persnya, Rabu (12/2), musisi asal Atalanta, Amerika Serikat yang beranggotakan Offset, Takeoff, dan Quavo yaitu Migos diumumkan sebagai penampil utama. Kedatangan mereka ke We The Fest 2020, merupakan yang pertama di Indonesia sejak terbentuk pada 2008.

Selain itu, musisi multi-instrumentalis Masego dan trio asal Los Angeles, Cheat Codes, turut memeriahkan pengumuman fase pertama We The Fest 2020.

Ada juga Blackbear, yang dikenal dengan ciri khasnya menyampurkan berbagai sound dari R&B, hip-hop, pop dan merupakan penulis lagu “Boyfriend” dari Justin Bieber, siap menghibur penonton We The Fest yang datang dari berbagai negara di seluruh dunia.

Duo asal Inggris yang baru saja merilis album terbaru mereka No One Else Can Wear Your Crown yaitu Oh Wonder juga turut diumumkan.

Melengkapi line-up We The Fest 2020 kali ini adalah tiga musisi bergenre elektronik yaitu Ookay,Clairo dan Shallou, serta musisi R&B asal Malaysia, Alextbh.

Dari dalam negeri, ada nama Naif, Sheila On 7, Isyana Sarasvati, The Changcuters, Moon Gang, Jason Ranti, Gabber Modus Operandi, and Oslo Ibrahim.

Berbagai musisi lainnya akan diumumkan dalam beberapa bulan ke depan menjelang We The Fest 2020. Semua kategori tiket We The Fest 2020 tersedia di laman resmi mereka. (Ant/OL-12)