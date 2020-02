Saham Sejumpah Perusahaan Pendukung Film Parasite Melonjak

KEBERHASILAN film Korea Selatan Parasite, di ajang penghargaan Academy Awards (Oscars) 2020, berdampak besar bagi perusahaan-perusahaan yang mendukung produksi film tersebut.

Harga saham Barunson Entertainment & Art Corp yang memproduksi film ini, misalnya, langsung terkerek naik. Pada perdagangan Rabu (12/2), harga saham Barunson melonjak 91% dari perdagangan Jumat atau sehari menjelang pengumuman Oscar.

Film besutan sutradara Bong Joon Ho ini membuat Barunson melonjak ke level tertinggi sejak Juni lalu. Parasite memenangkan empat piala Oscar yang paling diperhitungkan: Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay, serta Best Foreign Laguange Film.

Seperti dikutip AFP, selain Barunson, ada CJ ENM yang merupakan distributor film Parasite di Korea Selatan yang juga menikmati keberhasilan dengan kenaikan saham sebanyak 4,5%.

Nongshim, perusahaan food and beverage terbesar di Korsel yang dua kemasan mie intstannya ikut mendukung film ini, juga kebagian rezeki dari film ini. Saham mereka naik 11%.

Parasite adalah film bergenre comedy thriller yang menceritakan tentang bagaimana satu keluarga yang digambarkan sebagai Si Miskin berjuang untuk masuk ke dalam kehidupan keluarga kaya raya, dengan konsekuensi yang mengerikan.

Film ini telah sukses merebut perhatian dunia perfilman sejak memenangkan Palme d'Or di Festival Film Cannes tahun lalu, serta Golden Penghargaan Globe and Screen Actors Guild bulan lalu. Parasite juga telah terbukti menjadi hit box-office, meraup keuntungan lebih dari US$161 juta di seluruh dunia, termasuk lebih dari US$30 juta di Amerika Utara.

HBO perusahaan media raksasa Amerika berencana membuat film ini sebagai mini seri. (M-4)