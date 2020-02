Bahana FM On MRT Stage Hadir Kembali

BAHANA FM adalah Radio pertama yang berkolaborasi denganMRT, salah satunya dengan mengadakan acara rutin di Terowongan Kendal Stasiun MRT Dukuh Atas BNI Jakarta.

Acara On Air Bahana on MRT Stage rutin diadakan setiap hari Jumat dengankonsep berupa pertunjukkan akustik dari musisi ternama Indonesia serta juga meet and greet pemeran film Indonesia yang sedang tayang di bioskop di Tanah Air.

Seperti Jumat kemarin (7/2), Bahana on MRT Stage menghadirkan 'Izza dan Dengarkan Dia', untuk mengajak Teman Bahana nyanyi terus deretan lagu-lagu hits Indonesia terbaik.

“Sebagai radio pertama yang berkolaborasi dengan MRT untuk event musik, kami dari Bahana FM berharap akan selalu konsisten memberikan hiburan ke masyarakat Jakarta dengan musisi-musisi yang jauh lebih fresh di tahun 2020 ini," ujar Charissa selaku Brand Manager dari Bahana FMJakarta.

"Nantinya, semoga event kami bisa menjadi solusi buat masyarakat Jakarta yang mau melepaskan penat setelah seharian bekerja dengan sajian musik yang kami bawa. Tidak hanya itu, teman bahana yang hadir bisa berinteraksi dan kalau

beruntung bisa mendapatkan merchandise seru dari kami atau artis yang sedang perform, dan segala event Bahana bisa dicek di akun sosial media kami," tutur Charissa.

Pada aktivasi Bahana On MRT Stage Jumat kemarin (7/2), dimulai oleh penampilan dari penyanyi muda di Tanah Air yaitu Izza Arnandi yang juga menyanyikan 'Takkan berhenti mencintaimu' dimulai dari pukul 18.30.

Kemudian dilanjutkan penampilan Dengarkan Dia, Ayudia Bing Slamet dan juga Ditto mampu memecahkan suasana di Bahana on Stage dengan menyanyikan lagu terbaru mereka “Teman sampai surga” yg menjadi original soundtrack film

'Teman Tapi Menikah 2'.

Dengar kan dia mampu menyentuh hati Teman Bahana dengan lagu-lagu nya yang juga adalah salah satu soundtrack dari film Teman Tapi menikah, novel yang mengisahkan tentang jalan cerita mereka berdua yang di angkat menjadi sebuah Film.

Tentang Bahana FM

Bahana 101.8 FM - bagian dari Masima Radio Network, merupakan radio dewasa muda pria dan wanita kelas menengah, yang menikmati hidup mereka seperti menikmanti lagu favorit mereka dengan target utama pendengar 25 - 35 tahun dengan jangkauan JaBoDeTaBek.

Sebagai radio dengan segmen ‘Adult Contemporary’ ingin mengajak pendengarnya untuk menikmati Hits Indonesia terbaik setiap harinya. Bahana memutarkan lagu-lagu hits pilihan dengan persentase 85% musik lokal dan 15% musik internasional. Berbagai program dihadirkan dan dikemas dengan menarik.

Mulai dari program pagi bersama Tika & Udjo ‘Project Pop’ yang akan menemani Teman Bahana memulai kegiatan pagi mereka jadi lebih menyenangkan, santai dan terhibur. Sementara itu, di sore hari, Teman Bahana juga bisa mendengarkan program Sensasi bersama Nico dan Benni dengan topik-topik lokal Indonesia yang seru dan santai untuk di bahas.

Masih banyak keseruan lainnya yang akan disajikan dan ditampilkan Bahana FM. Tunggu apa lagi, stay tuned terus di101.8 Bahana FM dan cek info lengkapnya di situs resmi www.bahanafm.co.id atau follow Instagram @bahanafmjkt, Twitter @bahanafmjkt, like Facebook fanpage 101.8 Bahana FM Jakarta. (OL-09)