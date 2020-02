Billy Porter Curi Perhatian di Oscar

AKTOR dan penyanyi Billy Porter, 50, kembali mencuri perhatian dengan menggunakan gaun cuppla yang dibuat khusus oleh Couture Giles Deacon pada karpet merah Oscar 2020 di Dolby Theater, Los Angeles, Minggu (9/2) waktu setempat.

"Selamat datang ke #academyawards2020. Let the fashion games begin!," tulis Porter dalam akun Twitter-nya. Billy mengenakan atasan berbulu emas 24 karat dan rok oranye dengan motif artistik. Penata busana Billy, Sam Ratelle, mengatakan bahwa sepatu yang dikenakan Billy merupakan keluaran Jimmy Choo edisi khusus, demikian dilansir The Hollywood Reporter, Senin (10/2).

Selain itu, Billy juga menggunakan tas tangan yang dipesan khusus karya Judith Lieber Couture, yang dilengkapi dengan permata atelier swarovski. Gelang yang dikenakannya juga dipesan khusus dengan balutan emas 47 karat berbentuk mawar, sementara kacamatanya dirancang oleh Dita dan Mercura NYC.

"Oscar ialah acara megah, jadi kami mengambil inspirasi dari Kensington Palace," imbuhnya lagi. Bukan hanya pose megah, tersebar pula foto Billy yang sedang duduk sambil mengenakan selimut. "Sedang hujan di LA dan dingin Betches!!!" canda Porter dalam unggahan tersebut. (Ant/H-3)