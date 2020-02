Video Streaming dari Tiongkok Tayangkan Drama Korea Terbaik

KERAP masyarakat disodorkan tayangan serupa dan akhirnya mengalami kejenuhan. Mungkin sekarang drama yang diproduksi negara Barat mulai mengalami kebosanan.

Namun kini kehadiran drama Asia yang menarik bisa menjadi penawar dari kejenuhan dari drama-drama yang ditayangkan tersebut. Dalam keterangannya pers, Selasa (11/2), WeTV siap menyajikan tayangan drama-drama terbaik Asia bagi pemirsa di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa WeTV adalah produk Tencent Video, sebuah platform streaming video ternama dari Tiongkok dengan 100 juta lebih subscribers.

WeTV menyatakan pihak sebagai OTT (over the top) atau layanan yang menayangan film secara online siap menghadirkan drama Korea atau 'drakor' yang digandrungi kalangan muda atau disebut sebagai 'social justice warrior' di Twitter.

Sebelumnya, WeTV telah sukses menayangan drama berjudul “My Girlfriend Is an Alien”, dan“Three Lives, Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossoms.” Bahkan penonton drama tersebut di Indonesia mencapai ratusan ribu orang.

Pada 2019, WeTV menggelar acara Fans Meeting "My Girlfriend Is an Alien" dan mendulang sukses besar. Tahun ini, WeTV telah menghadirkan tayangan drama dari Korea.

Beberapa judul drakor di antaranya yang sudah tayang di WeTV adalah “Pangeranku 100 Hari”, “Kisah Cinta Sekretaris Kim”, “Hotel De Luna” dan berbagai macam drakor yang terkenal lainnya.

Dalam keterangannya, WeTV akan melebarkan sayapnya dengan menayangkan drakor-drakor untuk lebih memanjakan masyarakat Indonesia. Ke depan, WeTV akan terus menampilkan lebih banyak lagi tayangan dari negara-negara Asia lainnya.

Bagi yang penasaran dengan drakor yang ditayangkan WeTV, cukup dengan mennunduh aplikasi tersebut di App Store atau Google Play Store dengan cukup membayar sejumlah Rp15 ribu. (OL-09)