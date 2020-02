Mereka Mengguncang Sinema Dunia

“AKU sedikit merasa malu seolah kita adalah parasit Hollywood sekarang,” canda aktor Lee Sun-kyun, seperti dikutip AFP, seusai dia dan rekan-rekannya meraih penghargaan utama di ajang Screen Actors Guild Awards (SAG) yang digelar di Los Angeles, AS, Minggu, 19 Januari 2020.

SAG ialah ajang pemanasan sebelum Piala Oscar. Betul saja, candaan Sun-kyun itu menjadi kenyataan. Film yang dibintanginya, Parasite, Senin (2/10) pagi, menyentak dunia dengan menyabet empat piala sekaligus di ajang Oscar yang dihelat di Hollywood, termasuk best picture alias film terbaik (lihat grafik).

Tanda-tanda kesuksesan itu sebelumnya juga sudah terlihat ketika film besutan sutradara Bong Joon-ho ini menang di ajang Festival Cannes di Prancis, Juni tahun lalu.

Semua penghargaan ini membuktikan bahwa film komedi muram ­Korea ini mampu mendobrak kendala bahasa yang selama ini didominasi film-film berbahasa Inggris. Selain dinobatkan sebagai film terbaik, Parasite juga berhasil menyabet piala untuk sutradara terbaik, film internasional terbaik, dan naskah asli terbaik. Parasite berhasil menyingkirkan para pesaingnya, seperti The Irishman, Jojo Rabbit, Little Women, dan 1917, serta Once Upon a Time in Hollywood.

Selain Parasite, film Joker juga meraih Piala Oscar 2020. Film ini menyabet penghargaan di kategori best original score.

Kali ini Joker berhasil mengungguli film Sony dan Columbia Pictures dengan Little Women dan Marriage Story dari Netflix, 1917 dari Universal Pictures, serta Star Wars: The Rise of Skywalker dari Disney.

Sumber: AFP

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama penghargaan juga diberikan kepada Elton John atas lagunya, (I’m Gonna) Love Me Again, yang menjadi lagu tema Rocketman. Lagu yang liriknya ditulis Bernie Taupin itu menyingkirkan para pesaing seperti I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4), I’m Standing With You (Breaktrough), Into The Unknown (Frozen II), dan Stand Up (Harriet).

“Terima kasih untuk Bernie yang sudah selalu bersamaku,” kata ­Elton John seusai memerima trofi. (Gas/M-4)