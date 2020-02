Kerja Keras Gavin Kwan Adsit Dilirik Shin Tae-yong

PEMAIN Bali United, Gavin Kwan Adsit mengaku bersyukur kembali terpilih masuk dalam 34 nama pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk pemusatan latihan.

“Sesuatu kehormatan bisa dipanggil ke timnas senior lagi dengan pelatih baru Shin, terima kasih kepada shin untuk kesempatannya bisa bergabung dengan timnas,” ujar Gavin, Senin (10/2).

“Tentunya bermain untuk timnas selalu menjadi kebanggaan bagi saya dan jadi motivasi saya setiap tahunnya. Alasan saya bermain di liga juga agar bisa bermain untuk timnas,” tambahnya.

Sebelumnya, Gavin dipanggil timnas di era kepemimpinan Simon McMenemy untuk menggantikan Novri Setiawan yang alami cedera.

Gavin punya tekad kuat agar bisa menjadi pilihan pertama Shin di timnas. ia mengaku menyiapkan fisik dengan menambah porsi latihan fisik di luar latihan bersama Bali United.

“Di pagi hari saya berlatih gym dan saya tambah latihan lari, karena saya tahu Shin suka fisik bagus, bahwa kita perlu fokus ke fisik. Jadi saya siapkan latihan fisik di luar lapangan,” tuturnya.

Gavin bersama Bali United sudah siap melakoni laga pertama di Piala AFC 2020 melawan tim asal Vietnam, Than Quang Ninh. Pertandingan antara Bali United vs Than Quang Ninh ini akan dihelat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (11/2). (OL-8)