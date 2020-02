Bong Joon Ho: Parasite dan Sejarah Asia di Oscar

SEPANJANG helatan Academy Awards hingga yang ke-92 tahun ini, film Korea belum pernah masuk nominasi di kategori film internasional.

Namun, kali ini sutradara Bong Joon Ho, 50, mencatatkan sejarah baru pada Oscar 2020.

Melalui Parasite Bong tidak hanya memenangi di kategori film internasional, tetapi juga di kategori best director, best original screenplay, dan best pictures.

Dengan total enam nominasi, Parasite besutan Bong berhasil membawa pulang empat piala prestisius tersebut. Tahun ini merupakan kali pertama film asal Korea mendapat posisi paling terhormat di Oscar.

Dalam salah satu pidato penerimaan penghargaannya di Dolby Theatre Hollywood & Highland Center Hollywood, Bong bahkan tidak menyangka akan memenangi kategori sutradara terbaik.

Ia merasa Parasite yang dibintangi Song Kang Ho dan Lee Sun Gyun itu akan berhenti sampai pembacaan nominasi film internasional terbaik. Namun, ia harus naik panggung lagi untuk menerima tiga penghargaan lainnya.

Bong sekaligus mengalahkan sang maestro Martin Scorsese lewat film The Irishman. “Ketika saya masih muda dan belajar perfilman, ada pepatah yang mengukir dalam hati saya, yaitu ‘Yang paling pribadi adalah yang paling kreatif’. Kutipan itu dari Martin Scorsese kita yang hebat. Ketika aku masih di sekolah, aku mempelajari film-film Martin Scorsese. Untuk dinominasikan bersamanya saja merupakan suatu kehormatan besar,” pidato Bong saat menerima sutradara terbaik.

Ia pun memuji salah satu pesaingnya dalam ka­tegori ini, Quentin Tarantino. “Ketika penonton di ­Amerika tidak terbiasa dengan film-film saya, Quentin (Tarantino) selalu memasukkan film saya ke dalam daftarnya. Dia ada di sini, terima kasih banyak,” sambungnya sembari menunjuk ke arah sutradara Once Upon a Time in Hollywood itu.

Bong mengikuti jejak Ang Lee, sutradara asal Asia lain yang pernah memenangi kategori sutradara terbaik di Oscar. Namun, sutradara The Mother ini juga sekaligus membuat sejarah baru dalam perjalanan Aca­demy Awards.

Ini kali pertama Academy memberikan kemenangan dalam kategori film terbaik untuk film yang menggunakan bahasa non-Inggris. Parasite sekaligus menjadi representasi dari industri perfilman Asia.

Momen bersejarah ini juga terjadi di Screen Actors Guild Awards. Parasite menjadi film perdana berbahasa non-Inggris yang memenangi penghargaan untuk outstanding performance by an ensemble in a motion picture.

Korean new wave

Bong Joon Ho memang tidak bisa lepas dari sejarah sinema Korea. Ia merupakan salah satu sosok yang muncul dalam gerakan sinema Korean new wave.

Bersama beberapa sineas muda yang mencari bentuk dan wajah sinema mereka, ketika industri perfilman Korea mengalami represi dari pemerintah. Sejak dua dekade ke belakang dianggap sebagai cikal bakal bangkit dan tumbuhnya sinema Korea.

Dalam wawancara di belakang panggung seusai gelaran Oscar, Bong mengungkapkan bahwa tidak perlu ada batas-batas antarbangsa dalam suatu film, selama yang dicari ialah keindahan sinema.

Empat piala Oscar yang diraihnya sekaligus menjadi puncak dari rangkaian penerimaan penghargaan yang diraih Bong Joon Ho bersama Parasite. Pertama kali memenangi penghargaan di tingkat internasional pada Festival Film Cannes tahun lalu, dengan membawa Palme d’Or. (H-1)