Brad Pitt, Sindir Presiden Donald Trump

Tahun ini ialah Academy Awards pertama yang diterima Brad Pitt, 56, sebagai best supporting actor melalui perannya dalam film Once Upon a Time in Hollywood. Sebelumnya ia menang dalam best picture untuk 12 Years a Slave di 2014. Dalam film tersebut, Brad bertindak sebagai produser.

Dia juga sempat dinominasikan sebagai best actor pada 2009 lewat The Curious Case of Benjamin Button dan pada 2012 untuk Moneyball serta aktor pendukung pada 1996 untuk 12 Monkeys.

Dalam pidatonya, ia juga berpolitik, menyerukan pengadilan impeachment Donald Trump karena menghalangi kesaksian mantan penasihat keamanan nasional John Bolton.

“Mereka memberi tahu saya bahwa saya hanya punya 45 detik di sini, yang 45 detik lebih banyak dari yang diberikan Senat kepada John Bolton minggu ini,” ujar Brad.

“Aku berpikir mungkin Quentin membuat film tentang itu. Pada akhirnya, orang dewasa melakukan hal yang benar,” lanjutnya.

Brad juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Quentin Tarantino selaku sutradara Once Upon a Time in Hollywood.

“Tarantino, kamu salah satu yang asli. Industri film akan menjadi tempat yang kering tanpa Anda,” kata Brad.

Brad Pitt sebelumnya juga memenangi piala sebagai aktor pendukung terbaik di Screen ­Actors Guild Awards, BAFTA, dan Golden Globes. (Medcom.i/H-1)